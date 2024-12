Anđa Marić prisjetila se druženja s Benom Affleckom, kao dokaz je priložila njihovu fotku!

Anđa Marić na svom Facebook profilu podijelila je dvije fotografije s glumcem Benom Affleckom.

Anđa Marić na svom Facebooku prisjetila se davnog susreta s glumcem Benom Affleckom pa oduševila svoje pratitelje.

Susret se dogodio 2007. godine na jednoj zabavi, na koju je Anđa došla kao gošća jedne prijateljice.

"Kada je pričao o svom Oskaru koji je dobio za film koji je napisao s frendom Mattom Damonom, Good Will Hunting, nepristojno sam se zaderala: 'And it was your only Oscar!'. Nisam mislila da će me čuti - jednostavno, nisam razmišljala. Naravno, odmah mi je bilo žao što sam to izgovorila", započela je Anđa podulji opis.

"Kada su objavili da se možemo slikati s Benom ako stanemo u red, vidjela sam kako me, čim me ugledao, počeo dozivati: ''Chicken! Chicken! Come here!'' Dress code je bio crna elegancija, a ja sam tada došla u majici s natpisom Chicken, kao ponosna brand menadžerica projekta Wannabesociety", dodala je Anđa.

Istaknula je i kako ga je prekinula dok je držao govor, no navodi da glumcu to nije smetalo. Rekla je i da je bio jako visok, čak i uz njene štikle od 10 cm. "Da nisam bila u dubokom braku, i on isto, pitala ga bih ga za broj telefona", priznala je Anđa.

Njeni pratitelji složili su se da su ove fotografije odlične.

"Anđo, s tobom izgleda sretnije nego s Jen", "Skoro bi mu i život spasila, ovako se morao patiti", "Predivni ste oba, bili bi par za 10", "Sreća da si takav karakter", "Baš ste lijep par... nikad nije kasno", pisali su.

Podsjetimo, Anđa se već godinama bori s multiplom sklerozom. Nedavno je objavila dirljiv video kojim je sve rasplakala. Pogledajte ga OVDJE.

Naša spisateljica i bivša pjevačica nedavno je za IN magazin govorila i o novim poslovnim pothvatima. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Znate li tko je sestra Ivane Kekin? Bila je pobjednica Supertalenta i dobila priznanje od svjetske zvijezde!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Igor Kojić progovorio o Severini tri godine poslije njihove rastave, ovo je rekao!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi pričaju o kćeri princa Harryja i Meghan Markle, kad vidite fotke, bit će vam jasno zašto!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je djevojka jednog od najzgodnijih hajdukovaca? Svoju ljubav dokazao joj je posebnom gestom!

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je poznata glumačka zvijezda 90-ih, nije se uspjela izboriti s bolesti

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda kći Željka Bebeka? Pokazao ju je na Instagramu jednim posebnim povodom!