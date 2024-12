Duboki izrez na dekolteu naše kraljice diska zasjenio je ogromnu nagradu koju je dobila za svoj talent!

Sandra Elkasević zablistala je na sinoćnjoj dodjeli sportskih nagrada Grada Zagreba.

Naša atletičarka Sandra Elkasević, nekad Perković, sinoć je dobila nagradu najbolje sportašice Grada Zagreba na svečanoj dodjeli. Više o njezinim daljnjim planovima za sportsku budućnost pogledajte u intervjuu OVDJE.

Za tu prigodu itekako se sredila, a svi su gledali u njezin zamamni dekolte u šljokičastoj bluzi.

Nosila je i široke svečane hlače te crni kaput, a kosu je zavezala u elegantnu punđu.

Sandra u posljednje vrijeme izgleda bolje nego ikad, a jedan od razloga zasigurno je i sretan brak s Edisom Elkasevićem, s kojim će 31. prosinca proslaviti prvu godišnjicu braka.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo prošle godine i s uzvanicima su dočekali 2024. godinu.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od deset godina, a taj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš s 22 godine nosit s olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas, kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra. Onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kako ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.

U listopadu ove godine bili su i na medenom mjesecu, a koju su lokaciju odabrali za to posebno razdoblje, pogledajte OVDJE.

