Naša kraljica diska uživa na egzotičnoj destinaciji s novopečenim suprugom, nove objavljene fotke pravi su raj za oči!

Sandra Elkasević objavila je nove fotografije s medenog mjeseca na svom Instagram profilu.

Naša olimpijka i kraljica diska Sandra Elkasević na Instagramu je objavila nove fotografije s medenog mjeseca sa suprugom Edisom Elkasevićem.

Novopečeni bračni par ne skriva koliko uživaju na Bora Bori, a njihove nove objave s egzotične destinacije izgledaju kao iz filma.

"Ponosni vlasnici crnog bisera. Ovaj dragulj Tihog oceana stvara se u Crnousnoj bisernici (Pinctada Margaritifera), koja nastanjuje lagune Francuske Polinezije. Njihova rijetkost je ono što ih čini toliko vrijednima", napisala je atletičarka u opis objave.

Sandra je potom objavila još jednu fotografiju iz večernjeg izlaska. Nosila je smeđu mini haljinu i otvorene sandale na potpeticu.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo prošle godine i s uzvanicima su dočekali 2024.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od deset godina, a taj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš sa 22 godine nosit s olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas, kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra. Onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kako ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.

