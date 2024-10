Vječna slatkica Minea sljedeće godine slavi 30 godina karijere: Prisjetila se početaka, a najavljuje i koncert!

Sad se vraćamo u 90-e, kada je dance glazba galopirala klupskom scenom. Baš kao i prije 30 godina, Ella, Minea i Ivana Banfić još uvijek publiku dižu na noge. Hitovi za koje se mislilo da će se pjevati samo jedno ljeto, postali su neizostavni dio svake zabave. Što o tadašnjem vremenu i modi kažu ove tri dame, pogledajte u prilogu Dorotee Filipaj.

Dance pjesme koje su 90-ih žarile i palile - ne samo da nisu pale u zaborav - već ih i nakon više od 30 godina publika zna od riječi do riječi.

''Fascinantno je to s 90-ima. Ustvari, mi smo mislili napravit ćemo jednu turu, a sad to traje već godinama. Sjećam se kad sam prvi put pjevala Vrapce i komarce. Sjećam se kad si bila nervozna, ne mogu ja pjevat Vrapce i komarce…'', prisjeća se Minea.

''Super je što te pjesme bude nostalgiju. Ja još uvijek plešem kad ona pjeva ''Iza ponoći''. I kad pjeva Šumicu, to su te pjesme koje te motiviraju... imamo koreografiju. Bude te na ples i pjevanje. Još kad idemo doma pjevamo Banfićku jer je ona uvijek zadnja.''

Iza ponoći, Šumica, Vrapci i komarci - postale su glazbeni zaštitni znak ovih triju prijateljica. U ono su vrijeme nastupale do 3 puta na dan i s punim pravom nose titulu kraljica 90-ih.

Kad razmišljaju o 90-ima - što im prvo padne napamet?

''Mladost'', rekla je kratko Ella.

''90-e asociraju na bezbrižnost, veselje, puno koncerata... Drugačije druženje nego što je danas'', dodaje Minea.

''Najbolje godine mog života i ne bi ih nikad mijenjala. To su godine kad sam imala 20, 30 koje su svakom najbolje. Di si top, di su energiji i živiš svaki dan 1000 na sat'', kaže Ivana Banfić.

Iako se retro moda vraća na velika vrata, nešto ove pjevačice nikada ne bi ponovile.

''Ja sam uvijek u tom crnom, uvijek me opominju, sad ja kćer isto opominjem. Pa kak bum u rozom došla pjevati Iza ponoći!?'' priča Ella.

''U jednom periodu sam se ofarbala u smeđu boju. Ja sam vječna plavuša, ali kako dođeš u neke godine kad želiš bit stariji odrasliji pa kao mijenjaš, eksperimentiraš, sad to više nikad ne bi ponovila'', priznaje Minea.

''Moram priznat da sam ja jako puno eksperimentirala u 90-ima, za svaki nastup sam imala drugu boju kose, frziure, ljubičaste plave. Najgora koja mi je bila je kad sam odrezala šiške i frizerka mi je ošišala ovak i onda su mi od znoja na nastupu stršale ovak, ko antena, ko rogove da sam imala. To ne bi nikad ponovila.''

''Tada nam je svima to bilo super i u to vrijeme je to pasalo u to vrijeme. Naravno da sad te tanke obrve nemaju smisla, iscrtana usta nemaju smisla... Puno toga je išlo u tom periodu, danas ne ide. Ali da opet ide istim tijekom, sve bi ponovila.''

Omaž devedesetima, kao i svojem glazbenom putu, Minea će održati iduće godine na proslavi 30 godina karijere.

''Ja sam mislila to nekako provuć, ajde. Ali moja menadžerica i ekipa s kojom radim rekli to jednostavno moraš. Tako da će bit jedan Lisinski na moj rođendan iduće godine. Spremamo neku lijepu priču da s emocijama zahvalim svima koji su bili 30 godina uz mene'', najavljuje Minea.

17. rujna 2025. Zagreb očekuje pravi dance vremeplov!

