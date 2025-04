Ekskluzivno za IN magazin Mada Peršić otkrila je spol bebe koju čeka!

U jučerašnjoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" glumica Mada Peršić objavila je sretnu vijest - da je trudna! U ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin našoj Matei Slogar otkrila je spol djeteta, koliko dugo je u vezi s partnerom, ima li kakvih trudničkih želja te kako će nazvati bebu!

Mada Peršić u zadnjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato otkrila je da će prvi put postati mama.

''Super, baš fino, dobro, sve protječe uredu, možda sam malo tu i tam umorna, malo su kao više oscilacije u energiji, ali baš lijepo'', rekla nam je Mada te otkrila i spol prvog djeteta.



''Curica. Imam i ime, ali neću vam ga govoriti, samo ću vam reći da će ime biti jako originalno. Čak sam ju htjela nazvati kao ja, ali ipak neću'', priznala nam je Mada koja je trudna pet i pol mjeseci.

Koliko si točno trudna sad prvi put vidim trbuščić?

To sam se namjerno sad obukla da ne mislite da lažem.

Ima li želju za određenom hranom?

''Ono klasično, tegle krastavaca, tegle cikle usred noći, onda sos za tijesto. Dragi ide po razno razno voće, inače nikad nisam imala voće u frižideru ni povrće, prije su bile piva, sos za tijesto i to je to u principu, a sada je sve puno zdrave hrane pa voće, pa zrnati sir... Promijenile su mi se želje'', govori Mada.

A kad smo kod njezinog dragog, jako malo znamo o njemu.



''Aaaaa pa polako ćete saznati. Jako se volimo, kao tinejdžeri smo, jako zaljubljeni i i jako sam sretna. Mi smo zajedno sad već godinu i mjesec dana, 13 mjeseci otprilike. Kad to prepoznaš ne treba ti puno vremena da skužiš da je to to'', priča Mada.



''Ja vjerujem u svemir i u Boga i da te to nekako pospoji kad je vrijeme za to. Jer i inače gledam ljude po energiji, a ne onom što pričaju'', dodala je.

Osim što je glumica, Mada je i doktorica - diplomirala je medicinu.



''Obožavam medicinu i uvijek ju nosim sa sobom, često me ljudi pitaju za savjet da im očitam nalaz i da ih pregledam, ja sam medicini jako posevećena, samo mi nitko ne daje novce ali ja se bavim medicinom'', rekla je Mada.



Kako će sada s poslovnim obavezama, planira li raditi do kraja ili uzeti odmor?

''Malo ću neku pauzicu, pogotovo od predstava koje su fizički zahtjevnije jer glumim u jako puno meni dragih predstava koje su fizički zahtjevne i kad nisam trudna isto onako baš je fitness i duha i tijela, a u drugima ću nastavit glumit. Ja i sad kad sam trudna volim divljati, to majka od mog dečka kad me vidi kaže ajmee što ona tako skače kad me vidi na TLZP-u, ali mislim to se sve može zavisi kakva je trudnoća'', zaključila je Mada.

