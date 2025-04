Vesna Pisarović otkrila nam je koja ju je nezgoda snašla pred nastup u Areni!

"Ovo nije bio san, ovo je stvarnost koju sanjam", tim riječima Vesna Pisarović opisala je svoj koncert života. Svoju glazbenu priču ispisala je u subotu u zagrebačkoj Areni pred publikom svih generacija. Koja ju je nezgoda snašla pred nastup, a zbog koje se pjesme, kako kaže, emotivno raspala, otkrila je našoj Jeleni Prpoš za IN magazin.

Prve pjesme koje je ikad pjevala, što u četiri zida svoje dječje sobe, što na javnim nastupima bile su one Tatjane Matejaš Tajči. Zato je za Vesnu Pisarović bilo posebno emotivno stati na pozornicu s nekad svojim idolom i zapjevati na velikom koncertu u zagrebačkoj Areni.

''Kad sam otpjevala prve stihove, ja sam samo, sve emocije djetinjstva, ja sam se raspala'', priznala nam je Vesna.



''Ja to vidim kao veliku čast, ali vidim to i kao dio naše priče'', dodala je Tajči.



Jednako velik uspjeh, nakon svih godina imaju i pjesme Vesne Pisarović. Dvadeset godina nije objavila novu pop pjesmu, ali one stare publika svih generacija dobro zna od riječi do riječi.

''To je apsolutno jedan fenomen, ali mislim da za trajanje bilo kojeg izvođača, bilo koje vrste, bilo koje forme je sadržaj, ako je sadržaj dobar, onda on traje, kao i u filmovima, kao bilo šta, kao dizajn, bilo čega'', kaže Vesna.



Za velik dio njezinih glazbenih postignuća, kaže, zaslužna je Milana Vlaović. A kako je i rekla na pozornici, da nije bilo ove autorice i teksta za pjesmu Da znaš, danas vjerojatno ne bi stajala na velikoj pozornici pred tolikim ljudima.



''Bila je vrlo energična, radoznala, tvrdoglava, ali i željna učenja. I ta Vesna s kojom sam ja počela raditi imala je sve kvalitete zvijezde'', kaže Milana Vlaović.



''Ja sam imala možda drugi plan za sebe, ja sam htjela biti Alanis Morissette. I onda se pojavila Milana Vlaović sa svojim pjesmama i stvarno Da znaš pjesma je bila na dva lista. I ja sam rekla wow, ovo je prekrasan tekst. I svi su nam rekli to nikad neće biti hit'', priča Vesna.



Uz ovaj, nizala je Vesna u dva i pol sata i druge hitove poput Dolje na koljena, Jutro donosi kraj, Tako mi nedostaješ, Bježi od mene. A svoju svestranost pokazala je i jednom rap izvedbom, tko je najavila posebnog gosta, a to je bio Vojko V.



Igranje sa žanrovima ovoj pjevačici nije strano. Velika je zaljubljenica i u jazz. No sve je to Vesna koja sve ove godine živi glazbu, s njom raste i mijenja se.



''Što se tiče nekog žara i neke možda naivnosti i nevinosti, uvijek se osjećam kao da prvi put pjevam i uvijek me sram kad me neko i prepozna. Evo, ne znam, i dalje sam, imam 12'', kaže Vesna.



Sudbina je to koju dožive mnogi izvođači. Tako i Tajči koja ističe koliko je na glazbenom putu, ali i životu važno vjerovati u sebe, biti autentičan .



''Ja sam se 30 godina bavila time tko sam ja. Da li sam ja Tajči, Lutkica, Barbika, Tajči, hajde da ludujemo, ili tko sam ja. Da, ona osoba koju ljudi, koju javnost ne znaje, ne poznaje'', dodala je Tajči.



Privatni dio sebe na kapaljku tek otkriva i Vesna koja kaže kako o sreći u braku i životu ne želi govoriti kako je ne bi pokvarila. No zna kako ne može sve biti i nije savršeno. Čak ni kada pola godine pripremaš i pomno promišljaš o svakoj sitnice za koncert života.

''Život bi bio dosadan da je sve lijepo i da je sve glatko, i da danas, moram priznati, mi nije i pukao šlic. To su sve ljepote izvedbe i života', zaključila je Vesna.

Dio životnih ljepota ova glazbenica pretočit će i u novi jazz album, ali i onaj za ljubitelje pop glazbe.

