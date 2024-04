Izvršni producent MasterChefa otkrio po čemu pamti njegovu pobjednicu Maju Šabić: "Ono što je tad izrekla mi nismo mogli nikako stavit na TV"

Dobra hrana, morski zrak, brojni poznati chefovi, nakon tri dana završio je treći Weekend food festival u Rovinju. Na održanim panelima moglo se čuti mnogo zanimljivih stvari, a jedan od posjećenijih bio je onaj kako nastaju kulinarske emisije. Naravno, nije moglo proći bez našeg Masterchefa. U gastro svijet vodi vas Saša Knežić.

Čini se da su u gastro svijetu napokon osvijestili kako je posjet restoranima kao način života većini Hrvata nedostižan. Nažalost, čini se da nemamo dobrih vijesti jer teško da će cijene biti niže.

"Stvarno iz iskustva velim da nabava, cijene radnika, energenata su toliko narasle da jednostavno ti budeš u nekom učešću troška koje je za pozitivno poslovanje restorana, pravo je nemoguće ne podići cijene", pojasnio je Matija Bogdan.

A ako se chefove pita, trend su nove stvari i spajanje na oko nespojivog.

"Meni je sve spojivo, ali nešto gdje su se gosti iznenadili ili nisu očekivali da bi im se moglo svidjeti, mousse od dagnji, čokolada i škampi", pojasnila je Marina Gaši.

S čokoladom najradije eksperimentira i Maja Šabić, pobjednica Masterchefa 2022. godine. Kaže kako ne postoji nespojivo, samo sve treba dobro balansirati.

"Spajam bijelu čokoladu i maslinovo ulje. Ipak se moramo malo folirati s obzirom da imamo najbolje maslinovo ulje", zaključila je Maja.

Izvršni producent Masterchefa dobro pamti Maju i kaže kako s njom nikad nije bilo dosadno.

"Maja je osobito poznata po nekim nespretnostima, verbalima koje nikad nismo mogli staviti na tv, djelomično je stavljen moment kad je ona sifonom pošpricala svo troje članova žirija, ono što je tad izrekla mi nismo mogli nikako stavit na tv, ona to nije izrekla namjerno, ali i sa svakom rečenicom dalje te aluzije su bile sve gore i gore za TV", prisjetio se Dinko Paleka.

No, šalu na stranu, show je to koji je Maji iz temelja promijenio život. Napustila je profesiju ekonomije i posvetila se slastičarstvu. Iskustvo je to, kaže, neusporedivo s bilo čim, a ono što se vidi na televiziji, samo je mali dio svega što se događa kandidatima.

"Emisija traje sat i nešto, a mi smo u studiju od jutra do navečer po cijele dane, jako puno toga se dešava iza kamere, to je samo vrh sante što se kaže", otkrila je Maja.

Ipak, u najvećoj su mjeri kulinarski reality showovi realni, smatra Dinko. Tko želi nešto naučiti, to svakako i uspije, a stres koji kandidati proživljavaju u emisijama, manji je od onog u pravoj kuhinji.

"Realne su i emocije zapravo, često se govori da takvi showovi potenciraju i negativne emocije i svađe, a zapravo je to realno stanje stvari. A ono što smo čuli danas na panelu da su u stvarnosti možda čak i gore. Obični ljudi na tv-u će i dalje dominirati televizijom jer svi nekako žele vidjeti običnog junaka iz ulice koji će napraviti nešto, koji će se pomaknuti, ostvariti neki svoj talent, i mislim da pričanje priča o malom heroju među nama neće nikad prestati", zaključjio je Dinko.

A kada se priče o takvim ljudima spoje s kuhanjem, dobije se recept zbog kojeg će se mnogi prijavljivati na kulinarske showove, a još više njih će to htjeti gledati.

