Poznati Hrvati otkrivaju kako slave Valentinovo: ''Lijepo je obilježit nešto, ali dan kao i svaki drugi''

Nadamo se da ste svoju bolju polovicu iznenadili nekom sitnicom ili joj barem na uho šapnuli ''volim te''. Mi smo istražili kako dan ljubavi slave poznati Hrvati, komu je Valentinovo svaki dan, a tko nije baš neki ljubitelj ovog zapadnjačkog praznika. Sve možete saznati u prilogu In magazina.

I tako bi trebalo i biti. No, spomendan svetog Valentina 14. veljače za neke je praznik ljubavi, a za neke samo dobar povod da potroše još više. Valentinovo 365 dana ili samo taj jedan dan? I među našim su zvijezdama oko toga podijeljeni stavovi.



''Nekad smo slavili, ali otkad imamo dijete, moram priznati da ne. Više se ne izvlačimo, ono, ajmo sami na večeru. Nismo u tom điru. Ali da napravimo neku večericu, ako ja ne pjevam, doma - da'', otkriva Maja Šuput.



''Za mene Valentinovo ne postoji. Izmišljeno... samo tražim pravu riječ, izmišljena čista glupost'', govori Ivana Kovač.



''Ne mogu reći da sad baš nešto slavim Valentinovo, ali sjetim se da je to taj dan'', kaže Matija Cvek.



''Blago onima koji mogu živjeti svaki dan barem 2-3 minute nekog Valentinovo momenta. Bilo da se radi o najsitnijoj gesti ili nečemu velikom. To sam uvijek prakticirao, to radim i sada'', govori Marko Pecotić Peco.

Najčešći odabir mnogih parova za večeras bit će romantična večera, izlazak, kino, koncert.



''Iskreno, svejedno mi je. Indiferentna sam. Može bit ništa ili neka tradicionalna večera, nemam ništa protiv'', otkriva Mia Dimšić.



''Lijepo je obilježit nešto, ali dan kao i svaki drugi. Eventualno neka večera, kino, ali ništa sad pretjerano'', otkriva Miach.



''Moja žena nikad ne doživi to, uvijek nekako preskočimo, Valentinovo je svaki dan za nas, imam predstave, radim. Tako da drugi ljudi slave Valentinovo mojim nastupom'', govori Ivan Šarić.

Dok se neki danu ljubavi raduju i nakon 15 godina braka, drugi su izričiti protivnici zapadnjačkog praznika.

''Ne zanima me Valentinovo, ne slavim, ne želim poklone i nisam fan Valentinova'', iskrena je Ana Gruica Uglešić.

Bili obožavatelji dana posvećenog zaljubljenima ili ne, svi se možemo složiti da:



''Takav tretman koji se očekuje od bolje polovice, mislim da bi trebao biti kroz cijelu godinu. Naravno da vi imamo svoje dane, bolje i lošije. Ali smatram da bi to trebao biti standard. Ja sam više pobornik te neke teorije'', zaključila je Albina.

