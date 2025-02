Više od 100 nevjerojatnih transformacija: Sprema se svježa spektakularna poslastica!

Na našim malim ekranima za vas se sprema svježa spektakularna poslastica. Više od 100 nevjerojatnih transformacija - od onih koje će vas ostaviti bez teksta do onih koje će vas nasmijati do suza, čeka vas uskoro u novoj, devetoj sezoni showa Tvoje lice zvuči poznato. Njime ponovno kormilare Igor Mešin i Filip Detelić, koji otkrivaju koliko su vješti za mikrofonom i puste li ikad suzu, makar u backstageu.

S ovim tandemom, vjerujemo, već ste dobro upoznati. Krasi ih glumački talent potkovan odličnim smislom za humor, a kada ih, sada već po drugi put, vidite na voditeljskoj poziciji showa ''Tvoje lice zvuči poznato“, znajte da vam je zajamčena zabava za cijelu obitelj.



''Zadovoljan sam s Filipom, stvarno je odmah uletio kao da to radi godinama, a evo sad u drugoj sezoni malo se preopustio, lagano me preskače i sve više u meni budi taj vid ljubomore…'', šali se Igor Mešin.



''Desecima godina je na televiziji tako da ima svoju neku formulu i ja ga samo slijedim'', dodao je Filip Detelić.

Momci su već debelo u pripremama za devetu sezonu jednog od najgledanijih i najpoznatijih televizijskih showova, u kojem će se osam talentiranih kandidata, u 13 tjedana transformirati u najveće hrvatske, regionalne i svjetske pjevačke zvijezde. A Igor i Filip tu su da im ove izazove olakšaju…ili..



''Pa kolko ih mi uspijemo opustit na tim razgovorima…mislim da im još nabijemo nervozu ali i trebaju bit pod najvećim opterećenjem onda su najbolji'', govori Igor.

No ne dajte se zavarati, nisu naši voditelji imuni na ludu emotivnu vožnju showa.



''Možda iza u backstage pustim suzu'', otkriva Filip.



''Mi u backstageu puštamo suze kad gledamo kad nas ne snimaju pa izađemo fini'', dodao je Igor.

Dok, tvrde, silno uživaju u sigurnosti voditeljske uloge, ove sezone ni njih nisu zaobišle transformacije, koje su se, na njihovu sreću, zaustavile na onom fizičkom izazovu, bez pjevačkog zadatka.



''Ne bih volio bit kandidat jer baš sam rekao tisuću puta baš ne znam, uvijek si mislim da bih trebao bar malo znat pjevat..možda kad bih išao 10, 20 godina na nekakve satove kod Martine ako se ne bi ubila skupa sa mnom ali ovako ne, mislim da ne. Ne bi bilo lijepo ni za vidjet ni za čut'', govori Filip.



''Jednom kad se sjedne u ovu voditeljsku stolicu i gleda to sa strane, nema šanse da je više napustiš, da uđeš..nema šanse to je najbolja pozicija niti imamo kakve odgovornosti kao žiri, samo gledamo, samo uživamo, nema straha od ocjena. To je najbolja pozicija'', dodao je Igor.

Ove momke tako ćete u glazbenom zanosu zateći samo…



''Pod tušem, u autu, a kako Balašević ni ne pjeva nego recitira tak i ja'', kaže Filip.



''Ja sam imao izleta i u mjuzikl i glumačkih i režijskih ali da sam neki vrhunski pjevač ne, kad dođu ove prave produkcije u Komediji, kao sad Jadnici onda me izostave'', priznaje Igor.

Kakvih su vještina na tom polju kandidati nove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato, uskoro ćete moći saznati i vi. Šminkeri, vokalni treneri i koreografi su spremni, a prave face tek dolaze.

