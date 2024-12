Prepoznajete li legendarnog glumca? S ovom bradom i kosom izgleda baš kao pravi Djed Mraz!

Arnold Schwarzenegger na ulicama New Yorka snima novi film, u kojem utjelovljuje Djeda Božićnjaka.

Legendarni holivudski snagator viđen je na ulicama New Yorka na setu novog filma ''The Man With The Bag''.

Mnogi na prvu nikad ne bi rekli da je riječ o Arnoldu Schwarzeneggeru, koji je s novim imidžem baš kao pravi Djed Mraz.

Sijede brade i duge sijede kose u božićnom izdanju baš se uklopio u blagdansko razdoblje, a u filmu doista i glumi Djeda Božićnjaka. Njegove fotografije pogledajte u našoj galeriji.

77-godišnjem Arnoldu prošlog je tjedna u njegovu domu posla imala i policija. Naime, policijska uprava Los Angelesa primila je dojavu o navodnoj bombi postavljenoj u Schwarzeneggerovu poštanskom sandučiću. Više pročitajte OVDJE.

Schwarzenegger je glumio u nizu popularnih filmova, među kojima je i "Policajac iz vrtića". Kako danas izgleda jedan od dječaka iz vrtićke grupe, pogledajte OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Srpski miljenik pod ruku u izlazak poveo suprugu, prije nekoliko godina zamalo ju je zauvijek izgubio

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Kovačić iznenadio javnim izljevom ljubavi prema supruzi Izabel, a objavio je i posebnu fotku s djecom!

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je poznata TV voditeljica, evo što je objavila nekoliko dana prije smrti

Pogledaji ovo Celebrity Sve je stalo kada se Joksimovićeva kći pojavila pred kamerama, u ovom izdanju zasjenila je čak i slavnog oca!

Pogledaji ovo Celebrity Majin Bloom osvojio Instagram vokabularom i kulturom: ''Pozavidjeli bi mu i trostruko stariji!''

Pogledaji ovo Celebrity Duboki izrez na dekolteu naše kraljice diska zasjenio je ogromnu nagradu koju je dobila za svoj talent!

Pogledaji ovo Celebrity Zbog haljine s dekolteom i golim ramenom svi su pogledi bili uprti u Jovanu Joksimović!