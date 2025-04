Noa iz Survivora otvorio nam je dušu o svom ocu, ali i otkrio nešto što kamere nisu uspjele uhvatiti!

U velikom intervjuu Noa Anić Milić otkrio nam je svoje dojmove nakon ispadanja iz Survivora, prisjetio se onih prekrasnih, ali i onih teških trenutaka.

Noa Anić Milić nakon posljednjeg eliminacijskog izazova napustio je ''Survivor''. Nakon povratka u civilizaciju razgovarali smo s njim, a on nam je otkrio svoje dojmove, ispričao poneku anegdotu koju kamere nisu zabilježile, ali i otkrio svoj status veze.

''Trenutak kada sam shvatio da je moja avantura u Survivoru završila, osjećaji u meni su bili podvojeni između sreće, jer ću uskoro opet biti sa svojim bližnjima, a isto tako i tuge jer je ta ista, najveća avantura koja mi se do sada dogodila završena. Razočaranje nisam osjetio niti u jednom trenutku, dao sam koliko sam mogao, pokazao sam sebe kakav jesam i u pravom svijetu bez cenzuriranja.''

Noa Anić Milić - 2 Foto: Nova TV

''Ne mogu reći da je moje ispadanje bilo nezasluženo, cilj plemena je preživjeti zajedno u surovim okolnostima i datim uvjetima, svaki pojedinac treba raditi i pridonositi kako bi kolektiv opstao, a ja sam u tom trenutku bio među slabijim karikama u plemenu te moj doprinos u kampu i na poligonima se znatno smanjio zbog moje fizičke iscrpljenosti.''

Smatra li da se na njegovom mjestu trebao naći neki drugi kandidat?

''Ne bih upirao prstom ni u koga da se trebao naći na mojoj poziciji, odluka je takva kakva je bila, ovaj put sam to bio ja, a već idući tjedan će to biti netko drugi, sve je to dio ove surove igre.''

Noa Anić Milić Foto: Nova TV

U ovoj velikoj avanturi 22-godišnjaku je najteže pala izolacija i nemogućnost kontaktiranja svojih najbližih.

''To je jedan od problema, osim toga, glad je također bila nešto što me sputavalo u mojim izvedbama na poligonu i doprinosu u kampu.''

''Iako sam u razgovoru prije ulaska u show rekao kako će mi faliti ta topla kupka, niti u jednom trenutku se nisam sjetio nje, očito je Karipsko more dobro došlo da zamijeni tu potrebu. Najviše mi je nedostajala mogućnost da ušetam u trgovinu i novcem kupim običan kruh, tako sam imao snove u kojima sam sanjao odlazak u kupnju namirnica i sve se činilo toliko stvarno.''

Noa Anić Milić - 6 Foto: Nova TV

Noa nam je otkrio i što je prvo napravio nakon izlaska iz ''Survivora''.

Mislim da i gledatelji znaju odgovor na ovo pitanje, sjeo sam, u miru i tišini krenuo jesti i razmišljao kako neke ''stvari'' više nikada neću uzimati zdravo za gotovo. Po dolasku u Hrvatsku prva stvar nakon kontaktiranja roditelja bila je da sam nazvao svoju frizerku Suzanu i dogovorio termin za šišanje.''

U showu smo Nou gledali sa širokim osmijehom na licu, ali smo vidjeli i njegove suze. Posebno emotivno mu je pao izazov u kojem njegov tim nije dobio priliku pročitati pisma vaših najbližih.

''Nije mi bilo ni na kraj pameti kada sam se ujutro probudio da će ulog u tom poligonu biti toliko velik, evo upravo dok pričam o ovome odmah se naježim i točno se sjećam svakog detalja. To je zasigurno bio dan kada smo se svi najviše emocionalno raspali, ali znali smo da moramo skupiti one zadnje atome snage i dati sve na poligonu jer smo svi toliko htjeli osvojiti tu vrijednu nagradu. Osvojio sam jedan bod protiv Miloša, čim sam saznao da je poen otišao u našu korist, ustao sam se sa klupe, došao do njega, zagrlio ga i čestitao mu na lavovskoj borbi. Taj drugi bod koji je za zelene ujedno bio i odlučujući igrao sam protiv Srđana, znao sam da je fizički veći i snažniji od mene, ali vjerovao sam u snagu svoje izdržljivosti, ta vrsta poligona dobro me išla. Dao sam sve, držao do trenutka kada je jednostavno šipka kliznula niz moje ruke, podlaktice nisam osjećao od grčeva, a pogledavši na klupu svog žutog tima vidio sam rijeke suza, nepomično sam ostao ležati na podu i pokušao se ponovno sastaviti kako bi krenuo dalje. Taj dan mi se najviše urezao u pamćenje, pamtit ću ga… nadam se zauvijek!''

Noa Anić Milić - 7 Foto: Nova TV

U showu se prisjetio i svoga oca i otkrio da je prošao kroz težak period. Sada nam je otkrio o čemu se točno radi.

''Tako je, moj otac je prolazio kroz težak period, točnije preživio je i bio član Tigrova u Domovinskom ratu. Sjetio sam se njega u tom trenutku kada mi je bilo najteže kako bi skupio snage za dalje i rekao sam si ''sve što je on prošao, možeš i ti''. Sada sam sretan kada se tog sjetim, imat ću i ja posebne priče za svoje potomke jednog dana.''

Podrška obitelji puno mu znači, ali svakako nije presudna u njegovim odlukama.

''Sa nekim suludim idejama i pothvatima se definitivno nisu slagali, ali eto ja sam išao glavom kroz zid i drago mi je zbog toga, to je moj život i moram učiti na svojim te tuđim greškama. Oni su uvijek tu da mi daju savjet iz njihove perspektive i cijenim to, ali svoje misli ipak stavljam na prvo mjesto, pa di god me to dovelo. Volim ih i znam da oni vole mene takvog kakav jesam.''

A kako je izgledao njihov ponovni susret nakon Survivora?

''Kada sam ih ugledao na aerodromu nisam mogao vjerovati da uistinu stoje ispred mene, nisu me odmah prepoznali, mama je mislila da sam imigrant, a kada sam ih drugi puta dozvao bio je to jedan od emotivnijih trenutaka nakon one borbe za pisma koji sam doživio u tako kratkom vremenu. Oboje sam ih zagrlio, rekao im koliko ih volim i pustio suze radosnice. Nikako ne mogu zaboraviti maminu izjavu: ''Ajde dosta je bilo sa tim, idemo doma sad'', na to sam se samo sretno nasmijao i zagrlio je ponovno.''

Noa Anić Milić - 1 Foto: Nova TV

Noa nam je ispričao i anegdote iz Survivora koje kamere nisu uspjele zabilježiti.

''Imam more anegdota o kojima bi mogao danima pričati, ali evo jedne koju bih posebno izdvojio. Bio je to dan kada smo na poligonu osvojili burek, nakon tog obroka po dolasku u kamp skuhali smo grah koji smo još ranije ujutro tog dana stavili da se namače. Eto tako vam ja sjedim pored Nike, jedemo grah i krenemo se nas dvoje smijat iz petnih žila kao nikad u životu... Kroz smijeh pričamo kako živimo puni pansion u Survivoru, a da će nas ujutro sustići ona kronična glad na koju nikako da se naviknemo. A da bi stvar bila još bolja, za ''desert'' nas je čekao kokos! Ostatak ekipe nas je gledao kao da smo skrenuli s pameti, ali dragi ljudi koji ovo čitate, ja vama ne mogu opisati količinu sreće koju smo mi tada doživljavali, vjerujte mi i vi bi se smijali!''

Jedna kandidatkinja Nou je posebno oduševila.

''Sa sigurnošću mogu reći da me od kandidata najviše iznenadila Lara, iskreno skidam kapu toj curi na njenoj snazi i izdržljivosti koje se kriju iza samo tako naizgled krhkog tijela. Njena brzina, predanost i neustrašivost na poligonima je nešto čemu se ja divim, svaka joj čast još jednom.''

Noa Anić Milić - 4 Foto: Nova TV

Priznao nam je i da je u ''Survivoru'' ostavio konekcije za cijeli život.

''To su oni posebni oblici prijateljstva, prijatelje koje možda ne vidiš svaki dan, ali bili su uz tebe kada ti je bilo najteže. To iskustvo će nas uvijek povezivati i radujem se družiti s većinom kandidata kada show završi. Svakoga tko je bio tamo cijenim i s apsolutno svakim će mi biti drago sjesti i izdvojiti vrijeme za ugodan razgovor i druženje. A ovako kada bi morao izdvojiti nekoga, veselim se bolje upoznati Gorana, Laru, Nikija te Niku.''

A hoće li neke kandidati izbjegavati?

''U meni nema mržnje ni prema kome, ne planiram nikoga izbjegavati, postoje samo osobe sa kojima sam bolje ''kliknuo'' te one sa kojima se to u manjem obimu dogodilo. Ponavljam, moja vrata za druženje i razgovor su svima iz plemena otvorena.''

Kao pobjednika Noa trenutačno vidi Gorana.

''Po meni je najkompletniji igrač po tome što sam ja vidio, izvrstan je na poligonima, u kampu je svestran i pokazuje velik trud, tako da objektivno gledano smatram da on ima dosta velike izglede za pobjedu.''

U nekoj skorijoj budućnosti, kaže nam Nova, ne vidi se ponovno u nekom reality showu, ali ostavlja ipak prostora. Otkrio nam je i svoje planove za budućnost.

Noa Anić Milić - 5 Foto: Nova TV

''Nikad ne reci nikad, možda mi opet padne na pamet neka luda zamisao i upustim se u nešto novo i izazovno. Sada mi je u planu fokusirati se na završetak studija, raditi i educirati se u smjeru fizioterapije i trenerske struke, uživam u radu s ljudima i sretan sam kada nekome mogu pomoći da ostvari svoje ciljeve. Naravno, uz posao, neizostavna stavka za mene su zabava i uživanje, tako da se prije svega planiram dobro odmoriti i izaći van među ljude.''

Ljubavni život, kaže nam, voli držati u privatnosti, ali nam je ipak otkrio status svoje veze.

''Evo mogu reći da sam slobodan i da uživam u momentima koji se spontano dešavaju, bez moranja i pritiska! Opušten sam po tom pitanju, naravno da maštam o osobi s kojom ću se nadopunjavati te zajednički stvarati kroz život.''

Noa Anić Milić, Survivor Foto: Nova TV