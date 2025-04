Nika nakon ispadanja iz Survivora otkrila nešto što nismo vidjeli na ekranu!

U napetoj eliminaciji Survivora show su napustile Nika i Anastasja, a Nika je u emotivnoj ispovijesti otkrila da ne žali ni za čim, te da je iskustvo na otoku doživjela kao osobnu pobjedu i priliku za rast.

Dramatični razvoj događaja obilježio je eliminacijski proces u Survivoru. Nakon što je zeleno pleme izglasalo Anu, a Milanka nominirala Anastasju, red je došao na žute da donesu ključne odluke. Najviše glasova za eliminaciju dobila je Nika, dok je Luciano, kao nositelj ogrlice osobnog imuniteta, odlučio nominirati Mateu.

Nika i Anastasja su naposlijetku napustile show, a mi smo razgovarali s Nikom, koja nam je otkrila kako se osjećala nakon ispadanja.

Nika Glasnović, Survivor Foto: Nova TV

"Kad sam ispala iz Survivor-a, osjećaji su mi bili pomiješani. Ipak, vjerovala sam da se sve događa s razlogom, pa tako i taj trenutak. Ispadanje sam prihvatila kao sastavni dio igre, a u sebe se ne mogu razočarati jer sam uvijek sigurna da sve što radim ima svoj put", rekla nam je.

Nika Glasnović Foto: Nova TV

⁠Smatra li da se na njenom mjestu trebao naći neki drugi kandidat?

"Ne razmišljam o tome. Ne dovodim u pitanje odluku plemena, jedan dan ja, drugi dan netko drugi. To su pravila igre", priznaje.

⁠Sada kada su se dojmovi malo slegli, kako bi opisala svoju avanturu u Survivoru?

Nika Glasnović, Survivor - 8 Foto: Nova TV

"Survivor je jedna od najluđih i najintenzivnijih stvari koje sam ikada doživjela. Iako sam ušla u ovaj projekt bez prethodnog iskustva s emisijom, mislim da sam se odlično snašla i ponosna sam što sam uspjela pobijediti vlastite nesigurnosti i strahove, posebno kada je riječ o sportskom performansu. Osim toga, ovo iskustvo mi je pružilo potpuno novu perspektivu na život, na način kako želim pristupati određenim situacijama i malim stvarima, a naučene lekcije su zaista neprocjenjive – nešto što se može doživjeti samo jednom u životu", otkrila nam je.

Žali li za nečim što je napravila ili rekla u Survivoru?

"Ne žalim ni za čim u Survivor-u. Uvijek sam davala 100% i uživala u svakoj fizičkoj i psihičkoj promjeni. Moj glavni fokus je bio proživjeti avanturu, a ne dokazivati se članovima plemena. Možda bi neke svoje izjave drugačije parafrazirala, ali mislim da je poruka uvijek bila jasna. Ništa što sam radila u ovih mjesec i pol nije bilo drugačije od onog kakva sam ja kao osoba, tako da mi je najbitnije da sam slijedila svoja uvjerenja i pokazala integritet", rekla je.

Nika Glasnović, Survivor - 7 Foto: Nova TV

Postoji li neka anegdota koju kamere možda nisu snimile, a njoj je ostalo u sjećanju?

"Anegdota je bilo jako puno, iako ih nažalost nisu previše prikazali u showu. Najviše pamtim smiješne spiritualne vježbe koje smo Niki, ja i Marko izvodili, ženske trenutke kupanja i čišćenja pijeskom u moru sa curama, pletenje pletenica te gledanje i traženje svog odraza u žlici. Suludo je koliko dugo nismo imali priliku pogledati se u ogledalu, već smo potpuno računali na to da nam drugi govore kako izgledamo. Svako jutro bismo se budili u mokroj trenirci, pitajući se tko smo, gdje smo i što radimo ovdje. Bili su to trenuci suočavanja s našom trenutnom realnošću i prihvaćanja da je kromanjonski život postao naša rutina", kaže.

Što joj je najteže palo u Survivoru? Tko je bio uz nju u teškim trenucima?

"Survivor sam relativno dobro podnijela, ali najviše mi je smetala izolacija i odvojenost od bližnjih, time i same sebe. Znala sam da me čekaju surovi uvjeti, no to mi nije bio problem – puno teže mi je palo to što sam bila potpuno odvojena od svojih navika i stvari koje mi pružaju mir. Ipak, kroz to iskustvo imala sam priliku izgraditi novu verziju sebe i stvoriti nove navike koje danas primjenjujem kao dio svog unutarnjeg balansa. Sve ostalo sam nekako dobro izdržala. Za mene su to uvijek bili žuti. Ponekad sam tražila savjet od djevojaka, a ponekad od Marka, Nikija ili Noe. Često smo radili na tome da budemo zahvalni na svakom danu i da pod zvijezdama noću pokušamo promijeniti perspektivu na pozitivne stvari", rekla je.

⁠Hoće li s nekim kandidatom ostati u kontaktu nakon Survivora? Ako da, s kojima?

"Ostala sam u kontaktu sa žutima i zaista su to dragi, simpatični i zanimljivi ljudi. Tu bih izdvojila Nikija, Marka i Mateu, ali također i Nou, Laru i Liz. Jako sam sretna što sam stekla nova prijateljstva i što ih sada možemo graditi", priznala je.

⁠Koga vidi kao pobjednika?

"Nisam previše razmišljala o tome tko će pobijediti, jer za mene je sam dolazak i život u ovakvim uvjetima već nerealna pobjeda samog sebe. Ako me pitate za pobjednika, rekla bih da to mogu biti ili mlađe cure, ili Marko. Smatram da oni imaju volju, ambiciju i pravi sportski duh koji pobjednik definitivno treba imati", rekla je.

Što je prvo napravila kada se vratila u civilizaciju?

"Kad sam se vratila u civilizaciju, nisam odmah rekla svojima da sam ispala, nego sam ih iznenadila svojim dolaskom. Dočekala sam mamu doma, a zatim napravila sebi sutljaš, jer mi je to jelo ostalo kao simbol komfora koji sam donjela sa sobom iz života u kampu, na koji sam se potpuno navikla. I dalje sam bila dosta nesvjesna civilizacije i brzine života oko sebe", otkrila nam je.

Tko se najviše obradovao njezinu povratku?

"Najviše su mi se obradovali mama i prijatelji, što je bilo i očekivano. U trenutku povratka preplavila me sreća i zahvalnost što mogu nastaviti sa svojim životom, kojeg sada još više volim i cijenim", rekla je Nika Glasnović.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Evo kako je bivšoj supruzi holivudskog mogula jedna salveta donijela 100 milijuna dolara

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Jessica Alba na plaži pokazala svu raskoš, evo gdje se zaputila nakon razvoda!

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko su otac i majka ovoj brineti? Bili su jedan od najljepših parova!

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi zabrinuti zbog čudne pojave na Charlieju Sheenu, ovo su svi odmah primijetili!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivša Bondova djevojka otkrila mračnu istinu o filmu: ''S tim smrdljivim čovjekom morala sam...''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo? Glumila je u svjetski poznatom hororcu, a rođena je u Hrvatskoj