Gledamo ga kao pojačanje žutom timu u Survivoru: ''Želim pomaknuti granice svoje izdržljivosti!''

Noa Anić Milić pridružio se žutom timu u Survivoru, a za Showbuzz je dao intervju prije ulaska u show.

U Survivor su nedavno stigli i novi kandidati koje su gledatelji imali prilike bolje upoznati posljednji tjedan. Jedan od njih je i Noa Anić Milić, a za Showbuzz je dao intervju prije nego što je krenuo u avanturu života.

''Prijavio sam se u Survivor kako bi pomaknuo granice svoje izdržljivosti, testirao sebe na najsuroviji način te izašao iz zone komfora na koju smo svi u vanjskom svijetu naviknuli. Prijašnje sezone Survivora sam gledao napreskokce, dojmili su mi se zahtjevni poligoni te kandidati koji teže što boljem plasmanu.''

Noa Anić Milić - 2 Foto: Nova TV

Ispričao nam je kako su reagirali njegovi bližnji na njegov odlazak u Survivor te nam otkrio koji savjet su mu dali.

''Najiskrenije, moji bližnji su ostali dosta iznenađeni kada su saznali za prijavu u Survivor. Prijatelji i kolege iz dvorane u kojoj radim su me podupirali u odluci, a što se tiče obitelji, mami nekako i nije bilo drago da se upuštam u tako nešto, ali znao sam da je to jedinstveno iskustvo koje želim posjedovati. Najkorisniji savjet je bio onaj od strane brata i tate, a to je da slijedim svoje misli i ne glumim nešto što nisam''

Noa Anić Milić - 6 Foto: Nova TV

A hoće li mu Survivor teže pasti fizički ili psihički?

''Survivor je veliki test ljudske izdržljivosti u svakom smislu, a osobno smatram da će moja fizička i psihička izdržljivost biti dovedene u veliko iskušenje.''

Priznao nam je i što će mu najviše nedostajati iz vanjskog svijeta.

''Po ulasku u show, iz vanjskoga svijeta, najviše će mi nedostajati topla kupka za opuštanje i definitivno hrana.''

Noa Anić Milić Foto: Nova TV

A je li Noa osoba koja više slijedi svoje srce ili razum? Hoće li lako sklopiti prijateljstva u Survivoru?



''Osoba sam koja slijedi svoje srce i onaj unutarnji glas koji me vodi kroz život i presudan je u velikim odlukama. Smatram da mi neće biti problem ostvariti nova prijateljstva ali u drugu ruku sam svjestan da će biti zahtjevno održavati sve odnose pozitivnima.''

Gledatelji od njega, kaže nam, mogu očekivati sportsko nastrojenog natjecatelja.

''Dat ću sve od sebe na poligonima i truditi se biti primjer fair play igrača.''

Noa Anić Milić - 3 Foto: Nova TV

S obzirom na činjenicu da ulazi naknadno, gleda li to kao prednost ili nedostatak?

''Naknadni ulazak u show može predstavljati problem, ali već u glavi imam ideje kako zauzeti odmah po dolasku svoje mjesto u plemenu.''

Noa nam je otkrio i da taktiku za pobjedu nema.

''Želim uživati u cjelokupnom iskustvu i donositi odluke na licu mjesta koje će predstavljati moja trenutačna razmišljanja i stajališta.''

Noa Anić Milić - 7 Foto: Nova TV

Života u divljini, kaže nam, nije ga strah.

''Spreman sam na surove uvjete i veselim se iskusiti život kakvog su vodili naši preci, sve je to dio ovog iskustva. Iz takta bi me moglo izbaciti konstantno prigovaranje ili učestale svađe unutar plemena.''

A prije ulaska je poslao i poruku svim gledateljima ispred malih ekrana.

''Navijajte, pratite i budite dio naše nezaboravne avanture, a mi ćemo dati sve od sebe kako bi vam omogućili dobru zabavu ispred malih ekrana.''

