Zagrepčanin kojeg uspoređuju s Timotheejem Chalametom već je doživio ovacije na Berlinaleu

Savršen je spoj talentiranih roditelja, a njegovi lavlji uvojci i plave oči zapeli su za oko redateljici koja mu je dodijelila glavnu ulogu u filmu Zečji nasip. Lav Novosel još nije izašao s Akademije, a već je doživio ovacije na Berlinaleu te sreo svojeg idola Timotheea Chalameta. Kakva je vatrena krštenja doživio na setu, je li mu se svidjela Kylie Jenner te kako je impresionirao Josipu Lisac, otkrio je našoj Aleksandri Keresman za In magazin.

Mediji mu laskaju usporedbama s glumcem Timotheejem Chalametom, a evo što kažu kolege o mladoj glumačkoj nadi Lavu Novoselu. Zvijezdi filma Zečji nasip.



''Pa Lav je jedna dobra i draga osoba, vrlo topla osoba koja jako dobro osjeti ljude i pored koje ti nikad nije neugodno'', govori Franka Mikolaci.



''Meni je često pored Lava bilo neugodno pogotovo u ovom filmu, ali slažem se da je kolega vrlo profesionalan, dobro odgojen i da nije iza mene tko zna što bih rekao….'', dodao je Andrija Žunac na svoj način.

Lav Novosel - 1 Foto: In Magazin



Sa skromne 22 godine Lav se našao u glavnoj ulozi filma, koji je pozdravljen ovacijama na Berlinskom filmskom festivalu.



''Mislim da on uvijek glumi štrebera, ali na setu je bio veći štreber nego na faksu, na faksu radi on sve to, ali kad je došao na set je skužio koliku odgovornost mora preuzeti'', dodao je Andrija.



''U veljači, u jedan ujutro u Kupu sam trebao ući i to je bilo dosta zeznuto, imao sam neoprensko odijelo pa smo dva tri puta ponovili, bio je čovjek u vodi čekao ako me ponese rijeka ali nije se dogodilo, sve je dobro ispalo'', ispričao je Lav Novosel.

Lav Novosel - 3 Foto: In Magazin



Bilo je to vatreno krštenje za ulogu Marka, natjecatelja u obaranju ruku.



''Imam prijatelja Fran Mikulić koji je svjetski prvak na obaranju ruku tako da mi je pokazao neke stvari. Svi na setu su bili u iskušenju, dobro sam se držao ali onda nakon tri četiri čovjeka iz ekipe kamere ili rekvizite me već boljela ruka pa sam se izvukao moram se odmorit'', priča Lav Novosel.



A to je bio tek djelić izazova za ekipu koja je ispričala priču o zabranjenoj ljubavi, smještena u selo uz nabujale rijeke, koje prijete poplavom, pa se stanovnici brane zečjim nasipima.



''Meni je bilo jako izazovno to ljubljenje s Lavom jer je to bilo prvi put da sam morala to radit za profesionalni set i uvijek postoji ta nelagoda i glorificiranje Lava u početku, ipak je on tad bio druga godina na Akademiji a ja četvrti srednje i stariji je od mene, profesionalniji..kako će to bit'', priča Franka Mikolaci.



''Zapravo mi je puno značilo što nisam sam u tome svemu, ovo mi je prva velika uloga kao i Andriji i znači mi da kroz taj proces intervjua i svega i festivala mogu s nekime sve iskomentirat i ne osjećam se sam'', priča Lav,



''Ja ga znam od 16-te godine i sad smo tri godine skupa na Akademiji, znam mu sve vrline i mane, a kad si na setu i probama onda to kužiš na drugačiji način'', govori Andrija.

Lav Novosel - 1 Foto: In Magazin



Sin Martine Zadro, prvakinje ljubljanske Opere, i glumca Zvonka Novosela, ujedinio je talente oba roditelja. Svira gitaru, klavir…



''I saksofon imam i trubu, ali to ne sviram, pokušavam, al ne ide baš dobro'', kaže Lav.

Tko je popularniji kod suprotnog spola glazbenici ili glumci?

''Nisam siguran to još istražujem pa tako ću se onda opredijelit do kraja. Kad ću se trebat s nekim upoznat onda ću gledat što ću reć... ja sviram… ne ne ja sam na glumi. Šalim se''.

Kad nije na Akademiji, s ocem održava večeri glazbe i poezije, u sklopu njihova umjetničkog projekta Poetica Croatica, koji ugošćuje poznata imena.



''Pjevao sam O jednoj mladosti kad je bila Josipa Lisac i dobro je prošlo pohvalila me poslije... malo me bila trema, ali sam mislio, pa što sad idem otpjevati, osjećam se sigurno', govori.

Lav Novosel - 5 Foto: In Magazin

A više od Josipe impresionirao ga je samo Timothee u Berlinu.



''On je bio sjedio par redova iznad mene, on i Kylie i super je to. Vidjet tako nekoga iz bliza jer baš ga cijenim i mislim da radi nevjerojatne stvari'', priča.

Svi žele naravno znati kako izgleda Kylie?

Jako lijepo moram priznati, jako lijepo. Imam jednu snimku, uspio sam ih ulovit kako idu sjest, jako je lijepa'', priznaje Lav.

