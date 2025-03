Fotograf koji je promijenio povijest: Jadran Lazić otkrio tko mu se od holivudskih zvijezda najviše zamjerio!

Glumica Jodie Foster bila je luda za njim, a jedan ga je prestižni američki magazin nedavno opisao i kao fotografa koji je promijenio povijest. Jadran Lazić naš je prvi paparazzo. Našoj Dijani Kardum za In magazin je otkrio tko mu se od holivudskih zvijezda najviše zamjerio, ali i zašto se više neće okušati kao producent.

Prije 38 godina fotograf Jadran Lazić stigao je u Ameriku. Prvih mjeseci sjeća se kao prilično teških.

''Najteže od svega je bilo ta samoća, ne znaš nikog i onda je bila borba. Znaš što, u to vrijeme krajem 80-ih zvijezde su bile puno pristupačnije na tim partyjima, zabavama i to je išlo puno jednostavnije. Ja se sjećam dok sam bio u Parizu, ja bih nazvao Biancu Jagger u hotel. Tražit hotel, dajte mi sobu od Biance Jagger i oni mi daju. Daju mi je na telefon i onda kažem ja sam taj i taj, ja bih to i to i ok'', prisjetio se Jadran Lazić.

''Mene ljudi često pitaju kakav je život u Americi. Ja kažem I like it, but i don't love it. OK je ali ipak je Hrvatska Hrvatska'', zaključio je.

Danas živi u nekadašnjoj vili glumačke dive Esther Williams u Sherman Oaksu u Los Angelesu. Nedavno ga je jedan prestižni magazin proglasio i fotografom koji je mijenjao povijest jer je bio jedan od prvih koji je radio takozvane home storys, odnosno snimao zvijezde u njihovu domu.



''Chucka Norrisa sam radio kod kuće, Larry Hagman - JR iz Dallasa postali smo veliki prijatelji. Shannon Doherty sam recimo radio at home story, ali nije bio njezin home nego sam iznajmio kuću, ona nije htjela u njenoj kući nego sam iznajmio kuću na Beveryl Hillsu i to je bio kao njen home'', prisjetio se.

Tko mu je ostavio najbolji dojam? Koga je baš onako volio?

''Pa znaš šta. Jean- Claude Van Damme je bio, tek je počinjao, tek je snimio prvi film. A vlasnik filmske kuće koja je radila taj film je bio moj prijatelj Jean Carlo Paretti, Talijan. I onda sam ja stupio u kontakt sa Jean Claudeom i napravio mu slike. Jean Claude u ono vrijeme nije ima šta jesti, dolazio je kod mene on i ovaj jedan Marokanac, njegov sparing partner, dolazili su kod mene doma jesti. Međutim onda je rekao na početku - Jadrane ako ikad postanem zvijezda ti ćeš biti moj fotograf. Međutim, kad je posta zvijezda zaboravio me'', ispričao je Jadran.

Poslije ga je, kaže, još jednom nazvao da mu pomogne popraviti imidž jer su se pojavile glasine da je Van Damme ovisnik, no sve je gotovo završilo tužbom. Jadran je bio i prvi hrvatski paparazzo, poznat po tome što njegovoj snalažljivosti nije bilo kraja.

Jesu li to bila dogovorena snimanja?

''Uglavnom se čekalo po cijeli dan. Ima možda nekih koji su namješteni, odnosno celebrity kaže da će biti tamo pa onda, jer svaki celebrity ima svog nekog favorite fotografa. Lady Di je imala svog fotografa, tako će se on naći na moru, na brodu, slika Lady Di sa Dodijem na jahti. Kako ti da znaš di je na kojoj jahti. A ovdje inače su bili informatori bili ili vozači zvijezda ili kad bi došli u neki restoran, ovi ovi što parkiraju automobile, oni bi dobili tip od paparazza da daju informacije'', priča Jadran.

Prije četiri godine objavio je dvije knjige svojih fotografija, u kojima je sabrano životno djelo ovog fotografa. U knjizi je opisao i neke detalje svojeg života. Pričao je tako i kako se tada mladoj glumici Jodie Foster svidio na prvi pogled, pa ga je i dopratila u Split na odsluženje vojnog roka. Izložba tih fotografija već je obišla mnoge gradove.

''Imao sam izložbu u ljubljanskom gradu, to je bila spektakularna izložba. Tu sam među one holivudske zvijezde izložio dvije velike fotografije Elizabeth Taylor, Jamie Foxx.. i stavio sam Terezu Kesoviju i Radojku Šverko koju sam snimio 70- te ili 71. I Tereza mi je došla na izložbu i otpjevala je na kraju jednu pjesmu, Slovenci su se oduševili'', priča Jadran.

Za kime bi ovako najviše bila pomama?

''Za čijim fotkama? Mislim da je najviše fotki od Davida Bowieja. Jedna Austrijanka je kupila tu metar i pol s dva sliku od Davida Bowieja.

Kako je bilo surađivati s njim?

''Ja sam njega upoznao ovako na ulici ispred hotela, zamolio sam ga. Vrlo jednostavno. Možemo li malo ovdje, malo ispred hotela, a možemo malo do Champs Elyseea'', priča.

Okušao se i u filmskoj produkciji. No to mu iskustvo i nije najdraže.



''Nemoj mi to spominjat jer sam imao jednu neugodnu avanturu. Ni kriv ni dužan sam bio producent jednog hrvatskog filma koji se zove Posljednja volja sa Goranom Višnjićem i tu sam dobro naučio lekciju. Jer ovdje producenti nikad ne ulažu svoje novce. A ja sam to što sam naučio ovdje nisam napravio nego sam napravio totalno glupo'', priznao je.

U planu mu je još jedna izložba. Najdraže mu je ipak kad dođe u Hrvatsku jer kako kaže - Hrvatska je ipak Hrvatska.

