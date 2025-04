Noa iz Survivora u suzama se prisjetio teških trenutaka kroz koje je prošao njegov otac

Žuti tim izgubio je u velikom izazovu od zelenog tima. Nije ih pogodio poraz već gubitak sentimentalne nagrade.

U novom izazovu u Survivoru slavilo je zeleno pleme, a tim je žuti tim ostao bez neprocjenjive sentimentalne nagrade.

Survivor - 2 Foto: Nova TV

Naime, nagrade su bila pisma najdražih ljudi kandidata. Kod mnogih je gubitak ove nagrade izazvao suze, a zaplakao je i Noa.

''Znam da je moj tata prošao kroz teške trenutke. Samo sam skupio snage i rekao si da moram dalje kroz ovo'', rekao je.

Survivor Foto: Nova TV

Iako su bili potišteni, istovremenu su bili povezaniji više nego ikada.

''Svi smo htjeli tu nagradu, slomilo nas je kad smo čuli da će i fotografije biti uključene u pismo'', priznala je Liz.

Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Veseli me to zajedništvo. Iako nam je ovo najgori poraz u povijesti žutog plemena, ujedinilo nas je to jer nam je svima stalo do te nagrade'', zaključila je Liz.

Survivor Foto: Nova TV

U posljednjem eliminacijskom izazovu ispala je Ida, a zbog koga joj je posebno teško bilo napustiti Survivor i što nam je još otkrila u velikom intervjuu, saznajte OVDJE.

