Kći našeg bivšeg premijera izrasla je u pravu ljepoticu, a njezine fotografije u prozirnoj haljini otkrivaju savršenu figuru u bikiniju!

Ella Orešković ne skriva koliko uživa na ljetnom odmoru, a njezine nove atraktivne fotografije itekako primjećene su na društvenim mrežama.

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića Ella Orešković trenutno se odmara u Dalmaciji.

Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija na kojima pozira u prozirnoj haljinici, a ispod nje isticao se dvodijelni bijeli badić s detaljima cvjetova.

Pratitelji su u komentarima pohvalili njezin izgled.

Ella se jednom prilikom pohvalila i kako hrvatski govori bolje od tate, koji je ostao upamćen po legendarnoj izjavi o "hrvatskim građevinama" za vrijeme svojeg mandata.

Podsjetimo, Ella je svoj pjevački debi imala na Dori 2021. kada se predstavila s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala, a odlazak na Euroviziju pokušala je izboriti i iduće godine, s još jednom autorskom pjesmom "If you go away".

Iako na Dori nije ostvarila zapažen uspjeh, privukla je veliku pozornost domaće javnosti, koja ju je prvi put upoznala kada joj je tata postao premijer 2016. godine, a tada još bila tinejdžerica i u međuvremenu je izrasla u pravu ljepoticu.

Osim kćeri Elle i Emme, Tihomir Orešković sa suprugom Sanjom ima i dva sina, Jakova i Filipa.

