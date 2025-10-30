Meghan Markle je prava influencerica! Svi pričaju o novom videu koji je objavila

Meghan Markle objavila je video s bejzbolske utakmice, odlazak na nju pokrenuo je lavinu reakcija javnosti.

Meghan Markle objavila je razdragani video iz izlaska s princem Harryjem na bejzbolsku utakmicu.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je na Instagramu storyju na kojem su ona i Harry zajedno na utakmici LA Dodgersa, a video je napravila u formi vloga kao mnogi influenceri danas.

Meghan Markle na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Na snimci se nasmiješeni Meghan i Harry pojavljuju u plavim bejzbolskim kapama s oznakom LA dok poziraju pored terena s legendom košarke Magicom Johnsonom i njegovom suprugom Cookie.

Meghan Markle na Instagramu - 3 Foto: Instagram

U drugom isječku, majka dvoje djece uzbuđeno pokazuje na red nagrada Gold Glove, a potom ju je Harry snimio i kako jede hot dog.

Meghan Markle na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Inače, njihova pojava na utakmici pokrenula je lavinu reakcija. Zašto, pogledajte OVDJE.

Ovaj izlazak uslijedio je nekoliko dana nakon što je bivša glumica konačno pokazala kako izgledaju njihova djeca. Fotografije pogledajte OVDJE.

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

