Sve preko veze? Evo zašto su pak sada Meghan i Harry naljutili javnost

Pratitelji bejzbola bili su nezadovoljni nakon što su vidjeli kako su Meghan Markle i princ Harry dobili bolja mjesta nauštrb vlasnika kluba i bejzbolske legende.

Princ Harry i Meghan Markle odlučili su ponovno pokazati se u javnosti, a najidealnija prilika za to im je bila utakmica bejzbola.

Na stadionu Dodgersa održana je četvrta utakmica finala MLB lige između Los Angeles Dodgersa i Toronto Blue Jaysa, u kojoj je kanadski klub odnio vrijednu pobjedu, a odbjegli članovi britanske kraljevske obitelji dobili su mjesta u prvom redu. Ovo nije nimalo oduševilo navijače Dodgersa, kojima se nije svidjelo što je par dobio najbolja mjesta, dok su legende poput Magica Johnsona i Sandyja Koufaxa bile smještene tek u drugi red.

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Profimedia

Naime, Johnson je suvlasnik Dodgersa, a Koufax je četverostruki prvak World Seriesa i član Kuće slavnih, no kraljevski tretman ovog je puta pripao britanskom paru.

"Dio njihove "2025 Privacy World Tour"", "Doslovno nikoga nije briga za ove ljude", "Nije ni čudno da Dodgersi gube", "Svi na zabavi gledanja u SkyDomeu su ih izviždali kad su došli na veliki ekran", "Dakle, oni su donijeli nesreću", "Stigli na utakmicu i Dodgersi su izgubili... Oni su baksuz!", "Mislio sam da žele privatnost", "Elizabeta II. bi poduprla kanadski klub", "Princ Harry i njegova supruga sjede ISPRED Sandyja Koufaxa? Nevjerojatno!", "Zašto su oni ispred Sandyja?", "Magic Johnson je prava kraljevska obitelj Los Angelesa", "Oni trebaju otići", pisali su korisnici društvenih mreža tijekom utakmice.

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 7 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

Prije početka utakmice, MLB je objavio video na kojem se vidi nasmijani Harry i Meghan kako pozdravljaju obožavatelje dok ulaze na stadion, praćeni osiguranjem. Meghan je sjedila s njegove desne strane, u prestižnim sjedalima odmah iza pitch sata — najtraženijim mjestima u cijelom stadionu. Nije poznato jesu li sami platili ulaznice ili su pozvani kao VIP gosti kluba.

Oboje su nosili plave kape Dodgersa, bijele košulje i plave jakne te su se uskladili do najsitnijeg detalja. No, njihova odluka da podrže Los Angeles umjesto Toronto Blue Jaysa iznenadila je neke obožavatelje, budući da oboje imaju snažne veze s Kanadom. Naime, Meghan je sedam godina živjela u Torontu za vrijeme snimanja serije "Suits", dok se Harry obučavao kanadskim oružanim snagama tijekom vojne službe, a zemlja je dio Commonwealtha, čiji je kralj Charles, Harryjev otac, još uvijek poglavar države.

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Ovaj izlazak uslijedio je nekoliko dana nakon što je bivša glumica objavila video s djecom Archiejem i Lilibet kako beru bundeve i izrađuju dekoracije za Noć vještica.

Markle je predstavila božićnu kolekciju svog brenda, a više o tome pročitajte OVDJE.

U novom videu djelomice se mogu vidjeti lica djece. Više pročitajte OVDJE.

