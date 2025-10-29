Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?

Iako još nije objavio svoju prvu pjesmu, nova glazbena senzacija Jakov Jozinović zaludio je regiju. Dvadesetogodišnji Vinkovčanin u samo je deset minuta rasprodao jedan zagrebački koncert. Na njegovu prvom splitskom nastupu bio je naš Gordan Vasilj, kojem je otkrio kakve ga djevojke najviše privlače, s kim bi volio snimiti duet te koliku ulogu u njegovu životu ima vjera.

S jedinstvenim vokalom, karizmom i zaraznom energijom, Jakov Jozinović u rekordnom je roku osvojio publiku. Zbog koncerata ovog glazbenog čuda iz Vinkovaca ruše se sustavi za prodaju ulaznica i stoji se u redovima, a njegove emotivne izvedbe pjesama brojnih glazbenika masovno se dijele na društvenim mrežama.

''Juliška'', ''Olivera'', sve pjesme za koje sam najmanje očekivao da će mlade generacije prihvatiti, najiskrenije. A to je super, jer možda ipak ima nade da dobra glazba i u nama mladima može živjeti.''

Jakov Jozinović - 5 Foto: In Magazin

Kad jedan od trenutačno najtraženijih mladih izvođača u regiji izađe na scenu, djevojke doslovno vrište — a tako je bilo i u Splitu. Njegovo srce je, priznaje, ipak još uvijek slobodno.

''Privlače me cure s karakterom. Što je bolji karakter i što ima bolji humor, to je to. A Splićanke su takve — šalim se (smijeh).''

Dvadesetogodišnji Jakov oduševio je javnost još prije četiri godine kada je nastupio u Supertalentu Nove TV. A iako mu je popularnost posljednjih mjeseci počela strmoglavo rasti, ostao je čvrsto na zemlji.

Jakov Jozinović - 6 Foto: In Magazin

''Bog mi je podario ovaj glas i sve što mi se događa. Zašto bih krenuo na neku totalno drugu, krivu stranu koja nije dobra? Ljudi će to prvi prepoznati i onda ovo sve neće dugo trajati. Zašto onda ne bih išao lijepim putem, ostao takav kakav jesam i ništa ne mijenjao — samo uživao u ovome i bio zahvalan.''

Prošlog je petka u svega deset minuta rasprodao koncert koji će sljedećeg mjeseca održati u Tvornici kulture u Zagrebu.

''Prezahvalan sam i izvan svih mojih očekivanja. Zagreb je bio tražen, mi smo im ga dali — ali u ovolikoj količini nismo očekivali da će se dogoditi. Bit će to jedna predivna večer. Pokušavam biti što svjesniji svega toga i što više zahvalan, a zahvalan jesam i to je poanta svega.''

Student druge godine novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu uskoro će objaviti svoj prvi, dugoočekivani singl, a potom i mini album. Otkrio nam je i s kim bi volio snimiti duet.

''Ufff, dobro... moj najdraži kolega Matija Cvek uopće nije upitan, ali mislim da bi jako dobar umjetnički duet bio s Gibonnijem. Jako volim izvoditi njegove pjesme i pronalazim se u njima. A od ženskih izvođačica — meni jako dobre pjesme i boju glasa ima Nina Badrić.''

Jakov nije prva zvijezda u obitelji — njegov stric Darko Jozinović proslavljeni je nogometni trener, no njega je mnogo više privlačio tenis, koji je trenirao pet godina.

''Zapostavio sam ga zato što nisam stigao. Mislim da ne mogu dvije stvari odjednom jednako dobro raditi, pa sam se posvetio glazbi. Ali definitivno, kad bude bilo prostora, dat ću vremena svom najdražem tenisu.''

Svestrani Slavonac obožava i glumu.

''Ali se ne vidi! (smijeh) Gluma je velik dio mene za koji ljudi jako slabo znaju. Slabo pričam o glumi, a kad nekome kažem da bih se volio baviti glumom, svi pitaju ‘otkud to?’. Ali definitivno će biti prilike da odglumim u nekom ozbiljno dobrom filmu.''

Jakov Jozinović - 4 Foto: In Magazin

Veliku ulogu u Jakovljevu životu igra vjera, a ovih je dana viralni hit postala njegova suradnja s Dominikom Lučićem u obradi pjesme ''Ispred Bijele Hostije''.

''Vjera mi je apsolutno važna. To su mi prvenstveno moji roditelji od malena usadili — i odlazak na misu. U vjeri pronalazim velik mir, i u svetim pjesmama, i to je velik dio mene. Nimalo ga se ne sramim. Mislim da sve to doprinosi i daje razloge zašto mi se sada sve ovo događa.''

Jakov Jozinović - 2 Foto: In Magazin

Najveća želja mu je samostalni koncert u zagrebačkoj Areni — a s obzirom na to kako mu je krenulo, na to vjerojatno nećemo dugo čekati.

