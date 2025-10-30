Zaručnik bivše supruge Harisa Džinovića nedavno je dobio dijete s mladom Ukrajinkom?

Melina i tajanstveni muškarac zaručili su se u Monaku, a sada su isplivali detalji iz njegove prošlosti.

Melina Galić, bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, nedavno se zaručila za 69-godišnjeg biznismena u Monaku.

O njezinu tajanstvenom partneru ne zna se puno, ali sada su se srpski mediji raspisali da je biznismen prije samo četiri mjeseca dobio dijete.

Kako piše Blic, modna dizajnerica uživa u vezi s 25 godina starijim Englezom, koji je u lipnju dobio dijete s mladom Ukrajinkom. Njihova veza navodno nije dugo trajala i prekinuli su je tijekom njezine trudnoće, no unatoč svemu on je priznao dijete odmah po rođenju i aktivno sudjeluje u njegovu životu.

''S Ukrajinkom je bio u kratkoj vezi koja je završila još dok je bila trudna, no nije htio da to utječe na dijete. Priznao ga je čim se rodilo'', otkrio je izvor blizak paru za Blic.

Izvor je objasnio i da je Melina svog novopečenog zaručnika upoznala nakon što je on prekinuo s majkom njegova djeteta.

''Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život prije nje. Ovih dana će upoznati bebu'', zaključio je izvor.

Inače, poznati su i prvi detalji njihove svadbe, koju su već isplanirali. Više o tome pisali smo OVDJE.

Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli. Detalje pročitajte OVDJE.

