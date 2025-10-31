Tko bi rekao da će MasterChef avantura završiti zarukama? Evo kako je počela ljubavna priča Sanje i Seada

Ona je Pule, a on iz Sarajeva, ali ljubav prema kuhanju spojila ih je te danas žive svoju ljubavnu bajku.

Sanja Cukon i Sead Bojić na društvenim mrežama pohvalili su se najljepšim vijestima - zaručili su se.

Više o tome pisali smo

A kako je započela njihova ljubav? Naime, sve je počelo još u našem MasterChefu.

''Pa mogu reći da mi se Sead odmah svidio kad smo se prvi puta sreli na galeriji u MasterChef studiju na snimanju u natjecanju crnih pregača, odmah smo se raspričali i nekako smo baš kliknuli na prvu, naravno prijateljski. U vili smo često pili kavu na terasi i dosta smo pričali i eto desila se neka kemija, spojila nas je ljubav prema kuhanju i slični pogledi na svijet. Nakon prvog gastroduela kada su skoro svi bili protiv mene on je uvijek bio tu i jednostavno mi je pasala njegova energija'', priznala nam je Sanja nakon kulinarske emisije.

Foto: Instagram

Otkrila nam je tada i čime ju je Sead osvojio.

''Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmjehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas. Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to'', rekla je, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Danas Sanja i Sead zajedno kuhaju, rade – i žive. Njihova priča krenula je u Zagrebu, onda su kuhati i živjeti počeli u Puli, a ubrzo je stigla i ponuda koju nisu mogli odbiti - da vode restoran u Poreču.

"Puno smo posla sebi zadali, ali podijelili smo posao, sve zajedno radimo. Sve ja radim ali da draga, šalim se", kroz smijeh je priznao Sead nedavno za naš IN magazin.

Foto: In Magazin

Foto: DNEVNIK.hr

A što su još otkrili pogledajte u prilogu

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Par je vrlo aktivan na društvenim mrežama, gdje često dijele simpatične trenutke iz svakodnevice te videozapise u kojima zajedno kuhaju i uživaju u zajedničkom vremenu.

