Ekskluzivno: Sanji MasterChef nije donio pobjedu, ali je u showu pronašla ljubav!

Sanja Cukon i Sead Bojić iz MasterChefa u sretnoj su vezi, a nakon finala Sanja je za naš portal otkrila sve detalje.

Sanja Cukon u finalu MasterChefa osvojila je drugo mjesto, no iako joj je pobjeda izmakla za dlaku, Sanja je dobila nešto puno vrjednije - ljubav.

Njeno srce osvojio je Sead Bojić koji je natjecanje napustio prije nekoliko ciklusa.

''Pa mogu reći da mi se Sead odmah svidio kad smo se prvi puta sreli na galeriji u MasterChef studiju na snimanju u natjecanju crnih pregača, odmah smo se raspričali i nekako smo baš kliknuli na prvu, naravno prijateljski. U vili smo često pili kavu na terasi i dosta smo pričali i eto desila se neka kemija, spojila nas je ljubav prema kuhanju i slični pogledi na svijet. Nakon prvog gastroduela kada su skoro svi bili protiv mene on je uvijek bio tu i jednostavno mi je pasala njegova energija.''

Je li joj bilo teško kad je Sead napustio MasterChef?

''Kada je Sead napustio Masterchef to je za mene bio baš veliki šok, stvarno me to jako pogodilo i osjećala sam se baš samo, bez nekoga na koga se mogu osloniti. A još teže mi je bilo jer mislim da je definitivno mogao puno toga više pokazati, on je bio jedan od najtalentiranijih natjecatelja sa brojnim idejama i stvarno mi je bilo jako žao da nije imao priliku proći kroz ovo natjecanje i još puno naučiti i ostaviti veći trag jer on je to definitivno zaslužio.''



Otkrila nam je čime ju je Sead osvojio.

''Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmjehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas. Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to.''



Na društvenim mrežama otkrila jeda zajedno i kuhaju te snimaju recepte.

''Zajedno kuhamo, stvaramo nove kreacije, spajamo nespojivo i uživamo u tome. Kuhanje je naša zajednička strast koju živimo i to je ono što želimo raditi i dijeliti sa drugima tu ljubav prema kuhanju. Imamo velike planove i želimo se maksimalno posvetiti tome što volimo.''

#pula #masterchef #croatia #dubai #chocolate #balkan #recept #chef ♬ original sound - By Sanja i Sead @by.sanja.i.sead DUBAI CHOCOLATE 1.0 Čokoladna kugla punjena pistacijom i kadaifom / cheesecake krema od pistacija / zemlja od čokolade Sastojci: 100 g čokolade za kuhanje 70g kreme od pistacija 50g maslaca 100g kadaifa 70ml vrhnja za šlag 30g krem sira 30g kreme od pistacija 50g secera 1 žl vode 37g čokolade za kuhanje Postupak: Rastopiti čokoladu i namazati u kalup te staviti u zamrzivač da se stisne. Na tavici otopiti maslac, umiješati kadaif i pistacio kremu. Izvaditi čokoladne polukuglastih iz kalupa te puniti po jednu polovinu zatim spojiti kuglice. U mikseru izmutiti šlag, dodati krem sir i kremu od pistacija sve sjediniti. Na tavici otopiti šećer dodati žlicu vode i kad provrije dodati čokoladu te miješati dok se ne napravi zemlja. By Sead i Sanja #fyp

Sead je zbog nje napustio Sarajevo i doselio u Pulu.

''Od snimanja finala mi smo nerazdvojni, proveli smo par dana u Zagrebu, a onda svatko na svoju stranu, ali smo svakodnevno pričali satima. Onda sam ja otišla u Sarajevo i eto odlučili smo krenuti s našom pričom, pa gdje god to bilo, važno nam je samo da smo zajedno i da zajedno radimo i stvaramo nove kreacije. Shvatili smo da stvarno dobro funkcioniramo u kuhinji i da želimo krenuti u tom smjeru, a onda smo dobili priliku raditi u Puli u jednom restoranu i tako smo se skupa vratili u Istru gdje krećemo graditi svoje snove, zajedno.''



Kako su ostali kandidati reagirali na njihovu vezu?

''Pa stvarno su svi lijepo reagirali i podržali nas. Kemiju smo skrivali koliko smo mogli i nismo htjeli krenuti u nešto dok je show nego se fokusirati na natjecanje jer smo zbog toga na kraju krajeva ovdje.''

Sanja nam je otkrila da ona i Sead za budućnost imaju velike planove, a o čemu se točno radi pročitajte OVDJE.

Intervju s pobjednikom MasterChefa Antom pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Influencerica na meti kritika zbog lažiranja vlastite otmice, zabezeknut će vas zašto je to učinila!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Tko je Zrinka Ljutić, mlada skijašica kojoj je jedinoj za rukom pošlo ponoviti uspjeh Janice Kostelić?

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najpoznatijih srpskih voditelja prijavljen za nasilje? Sam se brzo oglasio nakon što se sve pročulo

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatsku šokirala iznenadna smrt istarskog pustolova i producenta, imao je 50 godina

Pogledaji ovo Celebrity Hana Huljić Grašo objavila prvu fotografiju s kćerkicom Albom i novorođenim Tonijem!

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević zabrinuta uputila apel roditeljima: ''Ne podržavajte ih u tome, koja je poanta!?''