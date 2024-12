Influencerica na meti kritika zbog lažiranja vlastite otmice, zabezeknut će vas zašto je to učinila!

Woah Vicky, koja broji oko 3,7 milijuna pratitelja na Instagramu, lažirala je svoju otmicu, što je naljutilo korisnike društvenih mreža.

Američka influencerica Woah Vicky našla se pod kritikama nakon što je priznala lažiranje vlastite otmice za vrijeme putovanja u Nigeriju.

24-godišnji Instagram model, pravim imenom Victoria Waldrip je isprva objavljivala svoj uobičajeni sadržaj sve do trenutka kada je na njezinom profilu na X-u osvanula objava "otmičara" u kojoj je pisalo da je Vicky oteta i da se nalazi u Nigeriji, a za njezino oslobađanje se traži milijun dolara. Kada je (loša) šala otišla predaleko, Vicky se javila na preko Instagram Livea i priznala kako je sve izmislila.

Woah Vicky FAKED the kidnapping! pic.twitter.com/b0oYfUQohj — DramaAlert (@DramaAlert) December 29, 2024

"Isprike svima, sve je u redu. Bilo mi je dosadno i htjela sam se zabaviti, nasmijati se. Samo malo smijeha, ekipa. To je sve. Sve je u ljubavi, samo sam se zabavljala s bratom, sve je u redu", rekla je Vicky, što nije najbolje sjelo njezinim pratiteljima.

"Uhitite je, to je lažni zločin", "Prestara je da radi ove gluposti", "Treba joj zabraniti boravak u Nigeriji", "Lažne optužbe protiv crnaca nisu iznenađujuće", "Dječak koji je vikao "to je vuk!"... Jednog dana će joj se obiti o glavu", "Učinila je to samo zato što je mislila da bi bilo uvjerljivo ZATO što je bila u Nigeriji", "Baš smiješno jer nitko nikad nije bio ubijen ili nepravedno zatvoren zbog ovakvih gluposti...", samo je dio komentara na X-u.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sve je spremno za veliku borbu: Ante i Sanja natječu se za titulu MasterChefa i pozamašnu novčanu nagradu!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Sanja Cukon uoči finala MasterChefa: ''Osjećaj je nevjerojatan, ali i pomalo zaštrašujući!''

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Povratnik Ante Vukadin spreman je za finale MasterChefa: ''Najlošiji ove sezone i onda boom!''

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se voditeljice Mirne Berend? Njezina najnovija fotografija sve je pomalo iznenadila!

Pogledaji ovo Celebrity Hana Huljić Grašo objavila prvu fotografiju s kćerkicom Albom i novorođenim Tonijem!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se svih pobjednika MasterChefa? Jedan kuha daleko od Hrvatske, a neki su od kuhače ipak odustali!

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Seve komentirala rezultat Dragana Primorca na predsjedničkim izborima!

Pogledaji ovo Celebrity Potez princa Louisa otkrio je u kakvom je odnosu sa sestrom Charlotte!