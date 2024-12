Sve je spremno za veliku borbu: Ante i Sanja natječu se za titulu MasterChefa i pozamašnu novčanu nagradu!

U nezaboravnoj završnici MasterChef dolazi do svog vrhunca! Veliko finale donosi suočavanje Sanje Cukon i Ante Vukadina koji će u odlučujućem izazovu kuhati za tročlani žiri – chefove Gorana Kočiša, Maria Mihelja i Stjepana Vukadina. Posljednje kuhanje u sezoni odlučit će tko će ponijeti prestižnu titulu MasterChefa, pehar i nagradu od 30 tisuća eura.

Sanja, koja je kroz natjecanje oduševljavala svojim inovativnim pristupom i nevjerojatnim okusima, istaknut će: ''Za mene je ovo jedan veliki novi početak nove priče, novi život. Nadam se da ću ostvariti svoje snove.'' S druge strane, Ante se osvrće na svoj put do finala: ''Moj put u MasterChefu je započeo neuspjehom. Drugu priliku ne propuštam. Došao sam napraviti neko ime od sebe i evo me na korak do kraja, do zvijezda.'

Na svom finalnom kulinarskom zadatku njih će dvoje raditi tri sata i 25 minuta, kreirajući degustacijski menu od pet sljedova – od amuse-bouchea do deserta. Sanja će odlučiti spojiti okuse Istre i zemalja u kojima je živjela, dok će Antin menu biti inspiriran njegovim djetinjstvom i tradicijom. Chef Stjepan poručit će im: ''Želimo da nam pokažete sve što znate, sve što ste do sada naučili i da nam skuhate jelo svog života.''

Hoće li žiri više impresionirati Sanja, koja je sedam puta proglašena najboljom u izazovima, ili Ante koji se uspio vratiti u natjecanje i dogurati do samog finala? Hoće li prevladati Sanjini okusi fuzije ili Antini okusi dobro poznate tradicije? Večeras od 20.20 pratite finale MasterChefa i saznajte tko će ispisati povijest i ponijeti titulu najboljeg!

