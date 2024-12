Sanja Cukon uoči finala MasterChefa: ''Osjećaj je nevjerojatan, ali i pomalo zaštrašujući!''

Sanja Cukon otkrila nam je kako se osjeća uoči velikog finala MasterChefa.

Pred nama je finale MasterChefa u kojem se za titulu bore Sanja Cukon i Ante Vukadin.

Za naš portal uoči posljednje epizode otkrila je kako se osjeća.

''Biti u finalu MasterChefa čini se skroz nestvarno, sve se izdogađalo tako brzo i neočekivano. Jako sam sretna i zahvalna da imam priliku kuhati u samom finalu i to doživjeti, osjećaj je nevjerojatan, a u istu ruku i pomalo zastrašujuć. Ali eto sav moj trud, svakodnevni izazovi i sve što sam prošla i doživjela kroz moje MasterChef putovanje na posljetku se isplatilo i imam ovu jedinstvenu priliku.''



Njen protivnik je povratnik Ante.

''Ante je svakako dostojan suparnik i veliki je izazov kuhati sa njim u finalu. Ovo će biti vrlo zanimljivo i neizvjesno kuhanje do samoga kraja to je sigurno, ali dati ću sve od sebe da ostanem smirena i fokusirana do samoga kraja i da uspijem izbaciti sva jela koja sam zamislila, a jako sam si zakomplicirala život sa svojim menijem, ali ipak je ovo finale MasterChefa i treba pokazati sve sto sam do sada naučila.''



Uzbuđenost ne skriva.

''Jako sam uzbuđena i imam jednu pozitivnu tremu, vidjeti ostale kandidate na galeriji i pomalo me iskreno strah i pitam se hoću li imati ikakvu podršku ili će većina biti protiv mene kako je to bilo i od početka natjecanja. Ali želim pokazati svima koliko žena može biti jaka i koliko može bez obzira na sve. Treba uvijek vjerovati u sebe i svoje sposobnosti i ne dati se pokolebati zbog mišljenja drugih.''



A kakav zadatak očekuje?

''Očekujem da će ovo biti jedan veliki izazov, ali i najbolje kuhanje u mome životu. Želim stvarno uživati u svakom trenutku i predstaviti svoja najbolja jela i samo se nadam da ću se uspjeti dobro organizirati i ostati fokusirana do kraja. Jer ovo ipak treba biti jedno lijepo iskustvo, raditi ono što voliš, pokazati svoju kreativnost i emocije na tanjuru jer to je ono što meni predstavlja kuhanje, slobodu, ljubav i izražavanje svoje kreativnosti.''



Sanja je mnogim gledateljima već neko vrijeme favorit za pobjedu, a je li se ona nadala da će završiti u finalu?

''Iskreno, kada sam se prijavila u MasterChef plan mi je bio dogurati što dalje moguće, kuhati najbolje što mogu, dati sve od sebe u svakom izazovu i vidjeti koliko stvarno mogu postići. Kako je vrijeme odmicalo, zbog situacije u kući i konstantnog ne prihvaćanja od strane većine kandidata, bila sam jako razočarana, osjećala sam se potpuno odbačeno i nije mi bilo lako ali nekako sam pokušala pronaći snagu u sebi i stalno sam se podsjećala zašto sam ovdje i u meni se uvijek rodila neka nova snaga i borbenost koja me je pokrenula da idem dalje i budem još bolja svaki dan. Željela sam svima u inat pokazati da ja to zaista mogu i baš zato sam dogurala do finala. Bio je to trnovit put, ali kažu da ti Bog da samo onoliko koliko možeš podnijeti. Vjerujem da se sve događa s nekim razlogom pa tako i ovo.



Kako se pripremala za ovaj dan D?

''Gledala sam prijašnje sezone MasterChefa i svakako mi je to pomoglo da se pripremim i da otprilike vidim što me očekuje, ali opet nikad nisi 100% spreman i baš tada treba dati najviše od sebe i jednostavno se predati i skočiti u tu vatru bez straha i samo jako, jedino tako i sa vjerom u sebe i jasnim ciljem možemo doći do najboljih rezultata. Ali na kraju krajeva to je samo kuhanje! To je ono što volim i u čemu uživam svaki dan tako da samo opušteno i kada radiš ono što voliš i fokusirana si na to, nebo je granica.''

Intervju s Antom uoči finala pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Prepoznajete li glumca iz slavne znanstvenofantastične franšize? Nakon tužnog događaja povukao se iz javnosti

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Sjećate se voditeljice Mirne Berend? Njezina najnovija fotografija sve je pomalo iznenadila!

Pogledaji ovo Celebrity Niko Tokić Kartelo na razuzdanoj fešti u stožeru pokazao tetovaže: ''Neke nisu za pokazivanje!''

Pogledaji ovo Celebrity Zorana Milanovića za razliku od ostalih kandidata samo je jedna važna osoba dopratila na pozornicu u stožeru!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se svih pobjednika MasterChefa? Jedan kuha daleko od Hrvatske, a neki su od kuhače ipak odustali!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte ludilo u stožeru Bulja kad je krenula ''Ganga i rera!'', rasplesao se!