Sjećate se njega? Evo kako živi i izgleda godinama nakon uloge u planetarno popularnoj seriji!

Johnny Galecki proslavio se ulogom Leonarda Hofstadera u seriji ''Teorija velikog praska''.

Sitcom ''Teoriju velikog praska'' svi su pogledali barem jednom u životu, a jedan od glavnih likova bio je i Leonard Hofstader kojeg je utjelovio Johhny Galecki.

Od posljednje sezone serije prošlo je šest godina, a prva sezona snimljena je još davne 2007. godine. Johnny se i kroz seriju itekako mijenjao u razdoblju od 12 godina, a danas je potpuno druga osoba. Ima bradu, dulju kosu, a detalj bez kojeg je odmah drugačiji su i naočale koje u privatnom životu ne nosi.

Iako je ostao najpoznatiji po ''Teoriji'', glumio je u još nekoliko serija i filmova, ali nijedna nije ostvarila toliko uspjeh.

Johnny Galecki (puno ime John Mark Galecki) rođen je 30. travnja 1975. godine u mjestu Bree, u belgijskoj pokrajini Limburg. Njegovi roditelji su Amerikanci: otac Richard Galecki bio je član američkog Zračnog zrakoplovstva (US Air Force) stacioniran u Belgiji, majka Mary Lou radila je kao savjetnica za hipotekarne zajmove. Obitelj se vratila u SAD kad Jje ohnny imao oko tri godine i odrastao je u Oak Parku, Illinois. Galecki ima sestru Allison i brata Nicka.

Školski put mu je bio vrlo kratak — prema nekim izjavama pohađao je srednju školu tek jedan dan i napustio školovanje nakon 8. razreda.

Johnny svoju glumačku karijeru započinje kao vrlo mlad. Već 1987. godine glumi u miniseriji ''Murder Ordained''.

1989. ostvaruje jednu od ranih većih filmskih uloga — u filmu National Lampoon’s Christmas Vacation igra ulogu Rustyja Griswolda. Tijekom 1990-ih snima niz filmova i televizijskih epizoda — među ostalim, pojavljuje se u horor filmu ''I Know What You Did Last Summer'' (1997). Od 1992. do 1997. Johnny igra lik Davida Healyja u humorističkoj seriji ''Roseanne'', što mu donosi stalni posao i veću razinu prepoznatljivosti. Ova televizijska serija bila je značajan korak u njegovoj karijeri kao glumca u sitcom žanru.

Najveći i najpoznatiji dio Johnnyjeve karijere svakako je uloga Leonarda Hofstadtera u popularnoj američkoj sit-kom seriji ''The Big Bang Theory'', koja je emitirana od 2007. do 2019. godine. U početku mu je ponuđena uloga Sheldona Coopera, ali je on smatrao da mu je prikladniji lik Leonarda, te je tako dobio tu glavnu ulogu. Tijekom tog razdoblja, bio je jedan od najplaćenijih glumaca TV-serija.

Nakon završetka ''The Big Bang Theory'' 2019. godine, Johnny je znatno smanjio glumačku aktivnost. Pojavio se kraće ponovo kao David Healy u seriji ''The Conners'' (spin-off serije Roseanne) 2019. godine, ali nije postao redovni član.

Johnny je vrlo diskretan kad je u pitanju privatni život. U ranim godinama je imao vezu sa svojom kolegicom iz Roseanne, Sarom Gilbert. Tijekom snimanja The Big Bang Theory bio je u vezi s kolegicom Kaley Cuoco (koja je glumila Penny) od oko 2008. do 2010. godine.

Od 2018. godine bio je s Alainom Meyer s kojom je dobio sina Averyja.

U 2024. je otkriveno da se tajno oženio s Morgan Galecki i da su dobili kćer.

