Supruga našeg Vatrenog raznježila fotografijom s djecom, ovakve prizore rijetko dijeli

Iako nije poznata po tome što dijeli privatne fotografije, Helena Livaković je odlučila iskoristiti priliku i objaviti fotografiju s djevom iz parka.

Supruga reprezentativnog vratara Dominika Livakovića Helena sredinom listopada je rodila djevojčicu Kaju.

Za jednu od najljepših najljepših supruga nogometaša, koju su mediji često uspoređivali s Meghan Markle, nije se ni znalo da očekuje drugo dijete, a koliko je ponosna na svoju djecu, pokazala je na društvenim mrežama.

U kratkotrajnoj objavi na Instagramu Helena je stavila fotografiju iz dječjeg parka u koji je došla s novorođenom kćerkicom Kajom i sinom Joakimom. 21-mjesečni dječak zabavljao se na ljuljački, dok je djevojčica bila u majčinom krilu za vrijeme slikanja selfieja.

Helena i Dominik Livaković su jedan od naših nogometnih parova koji svoj privatni život drže daleko od javnosti. Svoju ljubavnu priču započeli su 2017. godine, a vjenčali su se u Zadru poslije pet godina veze, nedugo prije Svjetskog prvenstva u Kataru.

O njihovoj ljubavnoj priči više pročitajte OVDJE.

Helena se početkom godine pojavila na Berlinaleu, o čemu više pročitajte OVDJE.

