Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame

Anica Kovač stigla je s kćerima Leticijom i Viktorijom na finale izbora za Miss Hrvatske, u kojem je pobjedu odnijela Ema Helena Vrčar.
U zagrebačkom STIL Eventu u srijedu je održano finale izbora za Miss Hrvatske 2025., a pobjednica Ema Helena Vrčar će predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru dogodine.3 vijesti o kojima se priča sportska legenda Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat? Razišli se Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi otkrila detalje svadbe Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Osim 15 djevojaka koje su predstavljale svoje županije, izbor je okupio i nekadašnje pobjednice Miss Hrvatske, a među njima je bila i naša najuspješnija predstavnica Anica Kovač.
Galerija 25 25 25 25 25
Anica Kovač Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Anica Kovač Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Anica Kovač Foto: Darko Tomas/Cropix
49-godišnja Kovač, koja je 1995. godine s 19 godina osvojila titulu prve pratilje Miss svijeta, i dalje plijeni pozornost svojim izgledom, a ovoga puta pažnju su ukrale njezine nasljednice 22-godišnja Leticija i 16-godišnja Viktorija.
Anica Kovač i kćeri - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Anica Kovač i kćeri - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Anica Kovač i kćeri - 6 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Anica Kovač i kćeri - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Zaručnik bivše supruge Harisa Džinovića nedavno je dobio dijete s mladom Ukrajinkom?
Za ovu prigodu, najstarija kći Anite i Roberta Kovača odjenula je dugu crnu haljinu u kojoj je pokazala ramena, dok se njezina mlađa sestra odlučila za smaragdnu haljinu na jedno rame, a njihova majka nije mogla sakriti koliko je ponosna na svoje kćeri.
Anica Kovač s kćerima - 6 Foto: Josip Moler/Cropix
Anica Kovač s kćerima - 5 Foto: Josip Moler/Cropix
Anica Kovač s kćerima - 3 Foto: Josip Moler/Cropix
Osim Leticije i Viktorije, Anica i Robert imaju 18-godišnjeg sina Marka, koji igra košarku.
O ljubavnoj priči jednog od najstabilnijih parova na hrvatskoj sceni pročitajte OVDJE.
1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Celebrity Na zgodnoj Lile i udobni sportski kompletić puca od bujnih oblina
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bivši kolega Meghan Markle čestitao supruzi rođendan njezinom potpuno golom fotkom
Pogledaji ovo Celebrity Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije?