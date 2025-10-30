Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame

Anica Kovač stigla je s kćerima Leticijom i Viktorijom na finale izbora za Miss Hrvatske, u kojem je pobjedu odnijela Ema Helena Vrčar.

U zagrebačkom STIL Eventu u srijedu je održano finale izbora za Miss Hrvatske 2025., a pobjednica Ema Helena Vrčar će predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru dogodine.

Osim 15 djevojaka koje su predstavljale svoje županije, izbor je okupio i nekadašnje pobjednice Miss Hrvatske, a među njima je bila i naša najuspješnija predstavnica Anica Kovač.

Galerija

Anica Kovač Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Anica Kovač Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Anica Kovač Foto: Darko Tomas/Cropix

49-godišnja Kovač, koja je 1995. godine s 19 godina osvojila titulu prve pratilje Miss svijeta, i dalje plijeni pozornost svojim izgledom, a ovoga puta pažnju su ukrale njezine nasljednice 22-godišnja Leticija i 16-godišnja Viktorija.

Anica Kovač i kćeri - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Anica Kovač i kćeri - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Anica Kovač i kćeri - 6 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Anica Kovač i kćeri - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za ovu prigodu, najstarija kći Anite i Roberta Kovača odjenula je dugu crnu haljinu u kojoj je pokazala ramena, dok se njezina mlađa sestra odlučila za smaragdnu haljinu na jedno rame, a njihova majka nije mogla sakriti koliko je ponosna na svoje kćeri.

Anica Kovač s kćerima - 6 Foto: Josip Moler/Cropix

Anica Kovač s kćerima - 5 Foto: Josip Moler/Cropix

Anica Kovač s kćerima - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Osim Leticije i Viktorije, Anica i Robert imaju 18-godišnjeg sina Marka, koji igra košarku.

O ljubavnoj priči jednog od najstabilnijih parova na hrvatskoj sceni pročitajte OVDJE.

