Žena na koju su pali mnogi frajeri nije jedina ljepotica u obitelji, a sada znamo i kome to duguje!

Samo jedna šetnja New Yorkom s majkom Olgomo bila je dovoljna Irini Shayk da pokaže od koga je naslijedila svoju proslavljenu ljepotu.
39-godišnja Shayk, koja se već u ranim dvadesetima preselila iz rodne Rusije u SAD, snimljena je u New Yorku u pratnji svoje majke Olge Shaykhlislamove, zbog čega je njezinim fanovima odmah postalo očito od koga je naslijedila svoju ljepotu i jednostavnu eleganciju.
Majka i kći snimljene su u njujorškom West Villageu, gdje su opušteno šetale ulicom držeći se pod ruku, dok je Irinina majka u naručju nosila preslatkog psića.
Olga Shaykhlislamova je bila učiteljica glazbe u vrtiću, a upravo je ona potaknula kćer na ljubav prema umjetnosti i disciplini. Poznata je po svojoj skromnosti i toplini, a rijetko se pojavljuje u javnosti, iako je njezina kći globalna superzvijezda. Osim Irine, ima još jednu kćer Tatianu, koja ima troje djece.
Sama Irina u ranijim je intervjuima izjavljivala kako su dužnosnici u svijetu mode zbog izgleda često mislili kako je iz Južne Amerike.
"Moj otac je bio tamnije puti jer je bio Tatar, a ponekad Tatari sliče Brazilcima. Svoje svijetle oči sam naslijedila od majke", poručila je Irina u davnom intervjuu.
Victorijina anđelica je više puta javno govorila o tome koliko joj majka znači. Kada je preminuo njezin otac Valerij, imala je samo 14 godina, a upravo je Olga bila ta koja je sama odgajala dvije kćeri i radila više poslova kako bi im osigurala bolji život.
Bez sumnje, Irina je naslijedila i ljepotu i snagu upravo od nje.
