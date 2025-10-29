Kraljica oblina u efektnoj haljini istaknula atribute po kojima je poznata

Ashley Graham stigla je na događanje u haljini životinjskog uzorka kojom je mamila poglede svih prisutnih.
Poznata plus-size manekenka Ashley Graham ponovno je pokazala zašto je jedna od najsamouvjerenijih žena modne scene. Na premijeri filma "All’s Fair", održanoj u prestižnom njujorškom Whitby Hotelu, Ashley se pojavila u haljini koju je bilo teško ne primijetiti.3 vijesti o kojima se priča sportska legenda Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat? Razišli se Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi otkrila detalje svadbe Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
U dugoj, lepršavoj haljini životinjskog uzorka s dubokim dekolteom, Ashley je privlačila poglede gdje god se okrenula. Smjela kombinacija istaknula je njezine obline, ali i još jednom dokazala da ženstvenost i seksipil ne poznaju konfekcijski broj.
Ashley Graham Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Thompson najavio nove koncerte diljem Hrvatske, poznati su datumi!
S osmijehom na licu i bez trunke nesigurnosti, Ashley je pozirala okupljenim fotografima.
Ashley Graham Foto: Profimedia
Ashley Graham Foto: Profimedia
Elegantnu kombinaciju upotpunila je decentnim nakitom i jednostavnom punđom, prepuštajući haljini i stavu da govore za sebe.
Ashley Graham Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena
Nedavno je pomela modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret! Više o tome pisali smo OVDJE.
Galerija 18 18 18 18 18
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena
Pogledaji ovo Celebrity Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake