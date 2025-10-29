Kraljica oblina u efektnoj haljini istaknula atribute po kojima je poznata

Ashley Graham stigla je na događanje u haljini životinjskog uzorka kojom je mamila poglede svih prisutnih.

Poznata plus-size manekenka Ashley Graham ponovno je pokazala zašto je jedna od najsamouvjerenijih žena modne scene. Na premijeri filma "All’s Fair", održanoj u prestižnom njujorškom Whitby Hotelu, Ashley se pojavila u haljini koju je bilo teško ne primijetiti.

U dugoj, lepršavoj haljini životinjskog uzorka s dubokim dekolteom, Ashley je privlačila poglede gdje god se okrenula. Smjela kombinacija istaknula je njezine obline, ali i još jednom dokazala da ženstvenost i seksipil ne poznaju konfekcijski broj.

Ashley Graham Foto: Profimedia

S osmijehom na licu i bez trunke nesigurnosti, Ashley je pozirala okupljenim fotografima.

Ashley Graham Foto: Profimedia

Ashley Graham Foto: Profimedia

Elegantnu kombinaciju upotpunila je decentnim nakitom i jednostavnom punđom, prepuštajući haljini i stavu da govore za sebe.

Ashley Graham Foto: Profimedia

Nedavno je pomela modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret! Više o tome pisali smo OVDJE.

