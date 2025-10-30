Pretraži
"idući na redu - Maksimir!"

Nema predaha, mladi Hrvat najavio novi spektakl u Beogradu!

Piše E.G., Danas @ 17:15 Celebrity komentari
Jakov Jozinović - 1 Jakov Jozinović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Senzacija iz Vinkovaca Jakov Jozinović najavio je drugi koncert u Sava Centru, nakon što je velikom brzinom rasprodao prvi koncert.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Josip Ivančić održao koncert na splitskom Kampusu
puno gledalište
Stotine čekale na ulaz: Josip Ivančić energičnim nastupom bacio splitske studente u domoljubni trans
Severina pokazala pripreme za koncert u Gripama
njezina obitelj
Ovakvu je ne viđamo često! Severina pokazala što se događalo uoči koncerta
Jakov Jozinović najavio drugi koncert u Sava Centru
"idući na redu - Maksimir!"
Nema predaha, mladi Hrvat najavio novi spektakl u Beogradu!
Irina Shayk u šetnji s majkom Olgom
bila joj potpora
Žena na koju su pali mnogi frajeri nije jedina ljepotica u obitelji, a sada znamo i kome to duguje!
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njene nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Lejdi Perković o rasprodanim koncertima strica Marka Perkovića Thompsona
a nemaju ulaznicu...
Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert
Janica Kostelić otvorila dušu o odustajanju od karijere
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nakon godinu i pol RSF zauzeo prekretnu točku u Sudanu: UN prijavio masovna ubojstva
Polje smrti
FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
Diljem Hrvatske se traže djelatnici za sigurnost u školama: "Vrlo se različiti ljudi zapošljavaju, ima i žena"
Nakon tragedije
Prilika za posao! Uvedeno novo radno mjesto, traže se radnici u cijeloj Hrvatskoj
Voditeljica Binga se srušila usred emisije: Ekipa joj priskočila u pomoć, program naglo prekinut
Naglo joj pozlilo
Voditeljica Binga srušila se usred emisije: Počela se tresti, program je odmah prekinut
show
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
zdravlje
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Puni čudesnih spojeva
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Prvi simptomi dijabetesa tipa 2: 7 znakova koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Jedna od najčešćih kroničnih bolesti
Prvi simptomi dijabetesa tipa 2: 7 znakova koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
zabava
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Pokažite što znate!
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
Ljubavna saga
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
tech
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Bill Gates ga je upozorio da će “spaliti milijardu dolara”, no to se na kraju pokazalo kao genijalna Microsoftova investicija
Rizik koji se isplatio
Bill Gates ga je upozorio da će “spaliti milijardu dolara”, no to se na kraju pokazalo kao genijalna Microsoftova investicija
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
sport
Oceane Dodin progovorila o estetskoj operaciji grudi
Progovorila o operaciji
FOTO "Znala sam da će pričati o mojim grudima": Poznata tenisačica ne može podnijeti jedno pitanje
Louis Munteanu blizu je prelaska u Dinamo
HTJELI GA I LJETOS
Modri ludi za napadačima: Dinamo potrošio milijune na Belju, a sada dovodi novu zvijezdu?
Petar Sučić zabio prvi pogodak za Inter protiv Fiorentine u Serie A
Majstore, svaka čast!
VIDEO Petar Sučić sve oduševio: Pogledajte solo prodor i prvi pogodak za Inter
tv
U dobru i zlu: Ostao je iznenađen - čeka ga patnja još neko vrijeme
U DOBRU I ZLU
Ostao je iznenađen - čeka ga patnja još neko vrijeme
U dobru i zlu: Kada će se saznati tko je otac djeteta?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Kada će se saznati tko je otac djeteta?
Supertalent: U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
UZBUDLJIVO!
U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
putovanja
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a
Nazire se novi vlasnik
Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
konkurencija jadroliniji
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
lifestyle
Kultne kratke frizure slavnih žena
INSPIRACIJA ZA PROMJENU
10 kultnih frizura zbog kojih žene diljem svijeta i danas krate kosu
Ulična moda Šibenik u superskinny trapericama i čizmicama
A gore crop-top
Brineta iz Šibenika: Superskinny traperice i najudobnije čizmice dovoljne za dojam od milijun dolara
Kolač mjeseca: Brzi kolač od pudinga i keksa
Kolač s pudingom i keksom
Provjerile smo koji ste kolač najviše pretraživale u listopadu, evo recept
sve
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Oceane Dodin progovorila o estetskoj operaciji grudi
Progovorila o operaciji
FOTO "Znala sam da će pričati o mojim grudima": Poznata tenisačica ne može podnijeti jedno pitanje
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene