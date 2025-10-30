Nema predaha, mladi Hrvat najavio novi spektakl u Beogradu!

Senzacija iz Vinkovaca Jakov Jozinović najavio je drugi koncert u Sava Centru, nakon što je velikom brzinom rasprodao prvi koncert.

Poslije uspješnog prvog koncerta u beogradskoj mts dvorani, za mladu TikTok senzaciju Jakova Jozinovića nema predaha.

Pjevač koji je i prije svoje prve pjesme rasprodao tri koncerta najavio je kako će u Sava Centru održati još jedan nastup! Uz 28. ožujka, koji je u kratkom roku rasprodan, Jakov će u Plavoj dvorani održati još jedan koncert 27. ožujka 2026., a ulaznice će biti u prodaji od petka 31. listopada.

"Beograd - Sava Centar 2. Bez komentara sam…Dragi ljudi družimo se i 27.3.2026 u plavoj dvorani", napisao je u najavi još jednog nastupa u srpskoj metropoli, koja je razveselila njegove pratitelje.

"Ponos najveći", "Tako treba, dečko! Ti si dokaz da su ljepota i pristojnost uvijek bili i uvijek će imati vrijednost", "Zasluženo", "Pa bravo divni Jakove, čestitam", "Svaka cast mališa!", "Bravoooooo momčino", "Dakle sljedeće godine su na redu Maksimir, Poljud i Marakana", pišu mu fanovi u u komentarima na objavu.

Znate li da je njegov stric poznati Hrvat?

Na koncertu u mts dvorani su se našli i regionalne glazbene zvijezde.

