Zbog jednog detalja druženje Domenice i Grašine Hane je zasjenilo sve drugo!

Domenica je iskoristila posljednje sunčane dane za druženje u društvu prijateljica u kojem se našla i Hana Huljić Grašo.

Omiljena Velolučanka Domenica Žuvela iskoristila je posljednje dane prije pogoršanja vremenske prognoze za druženje s prijateljicama i odlascima na plažu i u prirodu.

Pod imenom "Jesen Mix", naša pjevačica je objavila galeriju fotografija snimljenu posljednjih nekoliko dana, a među njima je bila i Hana Huljić Grašo, kojoj je bila kuma na vjenčanju.

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 3 Foto: Instagram

Hana Huljić i Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram

U fotogaleriji se nalaze njihove dvije zajedničke slike. Na jednoj se nalaze u kućnim haljinama dok ispijaju koktele, dok su na drugoj u šetnji, s velikim osmjesima na licima. Obje su za ovu prigodu odjenule kratke haljine koje su u prvi plan istaknule njihove noge.

Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram

Hana Huljić Grašo i Domenica - 1 Foto: Instagram

Hana Huljić Grašo, Domenica Žuvela Foto: Instagram

U objavi se prisjetila i svog odlaska u Rim, gdje je provela nekoliko dana, ali i prisustvovala utakmici između Lazija i Juventusa, na kojoj je podržala Tomu Bašića.

Ovom fotogalerijom Domenica je potvrdila kako se teško oprašta od ljeta, no da se raduje idućem ljetnom razdoblju.

Nedavno je progovorila o svojim planovima s dugogodišnjim partnerom, o čemu više pročitajte OVDJE.

Njih dvije su se nedavno zabavljale na jednom vjenčanju, o čemu više pročitajte OVDJE.

