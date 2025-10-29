Znate li čija je ovo kći? Slavni otac poveo ju je u izlazak, a majka joj slovi za seks-bombu

Lijepa brineta zasjala je na crvenom tepihu uz slavnog oca u crnoj kombinaciji.
Slavni glumac Michael Douglas pojavio se na gala večeri u New Yorku u pratnji svoje 22-godišnje kćeri Carys, koja je plijenila pažnju elegantnim izgledom, ali i simpatičnim priznanjem.3 vijesti o kojima se priča sportska legenda Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat? Razišli se Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi čestitamo! Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu
Dok je njezina majka, Catherine Zeta-Jones, izostala zbog poslovnih obveza, Carys je samouvjereno zasjala uz oca – u crnoj vintage haljini koja je savršeno naglasila njezin mladenački stil s dozom klasike.
Michael Douglas, Carys Zeta Douglas Foto: Profimedia
Mlada ljepotica otkrila je da često posuđuje maminu odjeću jer obožava bezvremenske komade. Dodala je i da ponekad nestane više komada odjednom, a njezina mama tek kasnije shvati.
Galerija 21 21 21 21 21
Pogledaji ovo Celebrity Thompson najavio nove koncerte diljem Hrvatske, poznati su datumi!
"Zna pitati: 'Je li to moja torbica?', a ja se pravim da ne znam", našalila se Carys za strane medije i dokazala da je, osim stila, naslijedila i majčin šarm i smisao za humor.
Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 4 Foto: Profimedia
Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 1 Foto: Profimedia
Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena
Njezino pojavljivanje na crvenom tepihu izazvalo je brojne pozitivne komentare – modni kritičari već hvale njezin istančan ukus, a javnost sve više prati svaki njezin korak.
Carys Douglas - 2 Foto: Instagram
Carys Douglas - 1 Foto: Instagram
Carys Zeta Douglas - 1 Foto: Instagram
Carys Zeta Douglas - 2 Foto: Instagram
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!