Znate li čija je ovo kći? Slavni otac poveo ju je u izlazak, a majka joj slovi za seks-bombu

Slavni glumac Michael Douglas pojavio se na gala večeri u New Yorku u pratnji svoje 22-godišnje kćeri Carys, koja je plijenila pažnju elegantnim izgledom, ali i simpatičnim priznanjem.

Dok je njezina majka, Catherine Zeta-Jones, izostala zbog poslovnih obveza, Carys je samouvjereno zasjala uz oca – u crnoj vintage haljini koja je savršeno naglasila njezin mladenački stil s dozom klasike.

Mlada ljepotica otkrila je da često posuđuje maminu odjeću jer obožava bezvremenske komade. Dodala je i da ponekad nestane više komada odjednom, a njezina mama tek kasnije shvati.

"Zna pitati: 'Je li to moja torbica?', a ja se pravim da ne znam", našalila se Carys za strane medije i dokazala da je, osim stila, naslijedila i majčin šarm i smisao za humor.

Njezino pojavljivanje na crvenom tepihu izazvalo je brojne pozitivne komentare – modni kritičari već hvale njezin istančan ukus, a javnost sve više prati svaki njezin korak.

