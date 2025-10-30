Ona je tek tinejdžerica, a u glamuroznom izdanju je mnoge podsjetila na slavnu majku!

Blue Ivy Carter privukla je veliku pozornost na humanitarnom događaju na kojem je njezina baka Tina dobila nagradu.

Kći Beyoncé i Jay-Z-ja Blue Ivy Carter još jednom je dokazala da je naslijedila mamin gen za glamur.

Na Angel Ballu u New Yorku, prestižnom humanitarnom događaju posvećenom borbi protiv raka, Blue Ivy se pojavila u ružičastoj haljini kako bi podržala svoju baku Tinu Knowles, a mnogi će se složiti kako je izgledala kao prava mini verzija slavne pjevačice.

Blue Ivy Carter - 1 Foto: Profimedia

Blue Ivy Carter - 3 Foto: Profimedia

Blue Ivy Carter - 2 Foto: Afp

Na crveni tepih je stigla u haljini Babyboo “Calanthe” vrijednoj 170 dolara, uz pernati ružičasti kaputić i cipele s malom petom, čime je pokazala da je već prava modna nasljednica svoje majke. Iako ona sama nije bila, Beyoncé je na društvenim mrežama svojoj majci Tini, koja je preživjela rak dojke, čestitala na nagradi za izniman doprinos humanitarnom radu i financiranju istraživanja raka povodom mjeseca podizanja svijesti o raku.

Beyonce, Blue Ivy, Jay-Z Foto: Profimedia

Beyonce, Blue Ivy Foto: Profimedia

Blue Ivy Carter - 1 Foto: Afp

Iako ima tek 13 godina, Blue Ivy je posljednjih godina uvelike prisutna na sceni. Svoju majku je pratila na turnejama Rennaisance i Cowboy Carter, gdje je osvojila srca publike svojom sigurnošću, napornim radom i šarmom, a bila je prisutna i na dodjeli nagrade Grammy i dala glas u u filmu "Mufasa".

Usprkos tome što je na društvenim mrežama proglašavaju nepodjetetom kojem je "mnogo toga olakšao", Blue Ivy polako dobiva na sve većoj pozornosti.

