Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange

Crveni tepih rijetko je ovako vruć, a ova kombinacija definitivo je podigla prašinu.

Američka pjevačica, glumica i modna ikona Teyana Taylor zablistala je na crvenom tepihu prestižnog ''Time100 Next eventa u New Yorku'', no njezin modni odabir nadmašio je sva očekivanja i ostavio malo toga mašti.

Za ovu svečanu prigodu odabrala je izuzetno provokativnu i minimalističku kreaciju s potpisom Toma Forda – prozirnu, crnu haljinu koja jedva prekrila intimne dijelove tijela.

Gornji dio dizajniran je poput elegantnog sakoa bez ikakvog donjeg sloja, a donji dio haljine u potpunosti je proziran, otkrivajući njezinu tip-top figuru, isklesane mišiće i tetovaže. Ispod su se nazirale samo tangice.

Teyana je još jednom dokazala da zna kako privući pažnju – i to s lakoćom, a tko je ova žena sa trbuhom kao od kamena pisali smo OVDJE.

