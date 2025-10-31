Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange

Crveni tepih rijetko je ovako vruć, a ova kombinacija definitivo je podigla prašinu.
Za ovu svečanu prigodu odabrala je izuzetno provokativnu i minimalističku kreaciju s potpisom Toma Forda – prozirnu, crnu haljinu koja jedva prekrila intimne dijelove tijela.
Gornji dio dizajniran je poput elegantnog sakoa bez ikakvog donjeg sloja, a donji dio haljine u potpunosti je proziran, otkrivajući njezinu tip-top figuru, isklesane mišiće i tetovaže. Ispod su se nazirale samo tangice.
Teyana je još jednom dokazala da zna kako privući pažnju – i to s lakoćom, a tko je ova žena sa trbuhom kao od kamena pisali smo OVDJE.
