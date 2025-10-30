Pretraži
"Čuo sam vrisak..."

Pjesma kultnog benda je postala hit, no malo tko zna tragediju koja ju je inspirirala

Piše E.G., 30.10.2025 @ 23:22
Pearl Jam - 1 Pearl Jam - 1 Foto: Profimedia

Pjesma "Jeremy" popularizirala je grupu Pearl Jam, no iza nje krije se mračna tragedija jednog petnaestogodišnjaka.

Priča o pjesmi "Jeremy" grupe Pearl Jam
