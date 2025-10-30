Pjesma kultnog benda je postala hit, no malo tko zna tragediju koja ju je inspirirala

Pjesma "Jeremy" popularizirala je grupu Pearl Jam, no iza nje krije se mračna tragedija jednog petnaestogodišnjaka.

U vrijeme dok je MTV još držao status glazbene televizije, mnogi diskografi i izvođači su se natjecali za što bolji termin premijere novih videospotova i pjesama. Međutim, i sami čelnici MTV-a često su morali posezati za cenzorskim škarama, ukoliko su smatrali da nešto nije podobno za emitiranje.

Jedna od najsnažnijih i najpotresnijih pjesama 90-ih, "Jeremy" grupe Pearl Jam, nije samo rock klasik. To je glazbena ispovijest o stvarnom dječaku čija je tragedija šokirala Ameriku. Iako su obožavatelji u početku pjesmu doživjeli kao umjetničku priču o usamljenosti, istina koja stoji iza nje daleko je mračnija.

Jeste li čuli za pjesmu "Jeremy"? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Frontmen tada nepoznate grupe Eddie Vedder napisao je "Jeremy" nakon što je u vijestima pročitao o 15-godišnjem učeniku Jeremyju Wadeu Dellu, koji je 8. siječnja 1991. godine ušao u svoju učionicu u Richardsonu, u saveznoj državi Texas i pred cijelim razredom počinio samoubojstvo.

Mladić je, prema svjedočanstvima, bio povučen i neshvaćen, a roditelji Joseph i Wanda su bili rastavljeni. Tog jutra zakasnio je u školu, pa su ga poslali po ispričnicu u ured. Umjesto toga, vratio se s revolverom i pred šokiranim kolegama oduzeo si život.

Galerija 3 3 3 3 3

Pearl Jam - 1 Foto: Profimedia

"Profesorice, uzeo sam ono što sam zbilja trebao", izjavio je Delle prije nego je stavio .357 Magnum u usta i povukao okidač, obilježivši živote svojih vršnjaka.

"Zvučalo je kao da je netko udario knjigom po stolu. Mislio sam da se radi o predstavi ili nečem sličnom, ali onda sam začuo vrisak i vidio uplakanu djevojku koja je istrčala iz učionice", izjavio je jedan učenik koji je stajao pored ormarića kada se začuo pucanj. Kada je provirio kroz vrata, vidio je Dellea na podu i shvatio što se dogodilo: "Učiteljica je stajala pored zida, plakala je i tresla se. Neki su stajali pored nje i držali je, kao da je pridržavaju da ne padne."

Pearl Jam - 5 Foto: Profimedia

Pearl Jam - 2 Foto: Profimedia

Ovu priču pročitao je Vedder, koji je gotovo u jednom dahu napisao tekst pjesme, povezavši Jeremyjevu tragediju s vlastitim iskustvom. Prisjetio se dječaka iz svoje škole koji je, poput Jeremyja, bio zanemaren, ismijavan i prepušten sam sebi.

"Jeremy" je objavljen kao treći singl s debitantskog albuma Pearl Jama "Ten" u kolovozu 1992. godine, a za režiju spota su angažirali Marka Pellingtona, poznatog po svojoj mračnoj i simboličnoj estetici.

Spot je prikazivao mladića u razredu koji se suočava s ignoriranjem, nasiljem i vlastitim demonima, a završava scenom u kojoj Jeremy podiže ruku — i zatim stoji krvav, dok njegovi šokirani razredni kolege zure u njega. Iako se čin samoubojstva ne vidi eksplicitno, poruka je bila jasna i uznemirujuća. Mnogi su mediji odbili emitirati spot zbog nasilne tematike, ali MTV ga je ipak uvrstio u rotaciju i ubrzo je postao jedan od najsnažnijih i najpoznatijih videa u povijesti glazbe. Kasnije, osvojio je četiri MTV Video Music Awards nagrade, uključujući i za najbolji video godine.

Pearl Jam - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu

Usprkos tome, scena u kojoj "Jeremy" ulazi u učionicu i oduzima si život bila je previše, kao i ona u kojoj cijeli razred salutira desnicom, zbog čega je MTV tražio da se izrežu neki dijelovi, pogotovo onaj u kojem glavni junak diže ruku na sebe. U toj verziji su izrezane ključne scene i završetak ostavljen dvosmislenim, kako bi se ublažio šok gledatelja. Ironično, ta cenzura dovela je do još veće zabune – mnogi su gledatelji mislili da Jeremy ubija svoje školske kolege, a ne sebe, što je izazvalo dodatne kontroverze.

"Htio sam da ljudi osjete bol, a ne da gledaju čin. Ali MTV je izrezao scene koje su davale kontekst. Tada je poruka postala još mračnija", rekao je Pellington.

Obitelj stvarnog Jeremyja Dellea nikada nije bila kontaktirana u vezi dozvole za temu pjesme, iako je imala zamjerke na istu, prvenstveno jer im je sin sveden na priču o samoubojstvu.

Pearl Jam - 5 Foto: Profimedia

"Uvijek i iznova ih ta pjesma uvuče i samo govori o divljenju koje imaju za Eddieja Veddera. Moja patnja postaje dublja svakim pozivom, porukom i e-mailom. Ljudi koja ga nikada nisu poznavali odlučili su napisati pjesmu, snimiti spot i pisati članke o tome danu. Ljudi koji s njim nisu imali osobni odnos sveli su njegov život na jedan dan. Postoji toliko toga o Jeremyjevu životu, a ne samo taj sudbonosni dan", ispričao je Joseph Delle, dok je njegova bivša supruga Wanda dodala: "Dan kada je poginuo ne definira njegov život. Bio je sin, brat, rođak i prijatelj. Bio je talentirani umjetnik. Osvajao je nagrade i to sve prije nego što je napunio 12 godina."

S druge strane, zbog MTV-evih zahtjeva, Pearl Jam koji se albumom "Ten" proslavio na alternativnoj sceni, nije htio šest godina snimati spotove u strahu da ne budu cenzurirani, a od 1999. bend je rijetko svirao "Jeremy" na svojim nastupima.

Danas kada se sve više govori o važnosti mentalnog zdravlja, pogotovo kod tinejdžera, tematika pjesme "Jeremy" odjekuje snažnije nego ikad. I poslije 30 godina ostaje jedna od najpoznatijih i najemocionalnijih pjesama Pearl Jama i simbol rocka 90-ih koji je spajao glazbu i društvenu poruku, no iza svega nalazio se život jednog neshvaćenog i povučenog tinejdžera koji nije dobio pomoć kada ju je uistinu trebao.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog jednog detalja druženje Domenice i Grašine Hane je zasjenilo sve drugo!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Mlada nasljednica slavne pjevačice zasjala u izdanju koje je sve oduševilo

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Slavni otac poveo ju je u izlazak, a majka joj slovi za seks-bombu