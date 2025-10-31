Poslušajte obradu duhovne pjesme mladog Vinkovčanina koji je zaludio Balkan svojim glasom i karizmom

Jakov Jozinović i Dominik Lučić udružili su glasove i nastala je obrada koja je za tren oka postala viralna.

Iako još nije objavio svoju prvu pjesmu, nova glazbena senzacija Jakov Jozinović zaludio je regiju. Nakon brojnih viralnih obrada domaćih hitova, ovih dana istaknula se još jedna pjesma.

Naime, riječ je njegovoj suradnji s Dominikom Lučićem u obradi duhovne pjesme ''Ispred Bijele Hostije''.

Objava je na društvenim mrežama izazvala lavinu reakcija.

''Ovo nam je trebao. Hvala vam'', ''Predivno'', ''Ovo je savršeno. Raj za dušu'', ''Melem za sve rane. Hvala vam'', ''Predivno'', ''Bravo dečki! Predivno'', ''Brutalno'', ''Ovo je toliko predivno'', ''Predivno u srce dirate, Bog vas blagoslovio'', ''Predivni glasovi'', ''Ovo je toliko lijepo'', dio je komentara s društvenih mreža.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Novo pojačanje u Kumovima: Glumica Barbara Nola otkriva kako joj je bilo raditi sa sinom Jakovom

A koliko mu je vjera važna u životu, pričao je za naš IN magazin.

''Vjera mi je apsolutno važna. To su mi prvenstveno moji roditelji od malena usadili — i odlazak na misu. U vjeri pronalazim velik mir, i u svetim pjesmama, i to je velik dio mene. Nimalo ga se ne sramim. Mislim da sve to doprinosi i daje razloge zašto mi se sada sve ovo događa.''

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Galerija 25 25 25 25 25

Iako je Jakovu popularnost posljednjih mjeseci počela strmoglavo rasti, ostao je čvrsto na zemlji.

''Bog mi je podario ovaj glas i sve što mi se događa. Zašto bih krenuo na neku totalno drugu, krivu stranu koja nije dobra? Ljudi će to prvi prepoznati i onda ovo sve neće dugo trajati. Zašto onda ne bih išao lijepim putem, ostao takav kakav jesam i ništa ne mijenjao — samo uživao u ovome i bio zahvalan.''

Jakov Jozinović - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zbog jednog detalja druženje Domenice i Grašine Hane je zasjenilo sve drugo!

A što je još rekao za IN magazin i koji poznati Hrvat je njegov stric saznajte u prilogu OVDJE.

Slavonac je u manje od sat vremena rasprodao novi koncert u Beogradu, pjevat će pred 4 tisuće ljudi, a ubrzo nakon toga najavio je još jedan. Detalje smo pisali OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? Više saznajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena sa slušalicama uz nogometni teren? Vlasnica kluba ruši sve stereotipe u ovom sportu!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Slavni otac poveo ju je u izlazak, a majka joj slovi za seks-bombu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjesma kultnog benda je postala hit, no malo tko zna tragediju koja ju je inspirirala