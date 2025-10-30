Novo pojačanje u Kumovima: Glumica Barbara Nola otkriva kako joj je bilo raditi sa sinom Jakovom

Omiljeni Kumovi dobivaju pojačanje! Uskoro će im se pridružiti i glumica Barbara Nola, koja je zbog toga čak morala kontaktirati bugarsku zajednicu u Hrvatskoj. Otkrila nam je i kako se nosi s odrastanjem djece, novim projektima i uspomenama na supruga, redatelja Lukasa Nolu.

U Zaglavama nikad mira, a ovoga puta situaciju će dodatno začiniti dolazak novog lika – Bugarke, koju je utjelovila Barbara Nola. A pripreme za ovu ulogu bile su malo drugačije.

''Onda sam zvala bugarsku zajednicu, pa mi se javila gospođa koja me u početku razgovora nije skroz razumjela. I stalno je govorila... Ja joj pokušavam objasniti: „Ja vas hoću pitati kako točno govorite, molim vas, da vas malo čujem, da mi točno kažete naglaske za imena i prezimena.“ I sad joj kažem: „Natalija Velkovska“, a ona meni: „Ne, ne, takvu gospođu nemamo u zajednici.“ Ja kažem: „Ne, ne, to je lik, glumim!“ I tako smo pet minuta razgovarale.''

Iza sebe ima već nekoliko sličnih projekata – od serija Na granici do Dar Mar – pa joj je dolazak na set bio poput povratka u obitelj. Samo što je ovoga puta obitelj bila iza kamere – njezin sin Jakov jedan je od redatelja.

''Svi su htjeli da prvo budemo u istoj ekipi, ali nismo – Jakov je bio u drugoj. Onima koji nas ne znaju bilo je to čudno: „Isuse, što sad, kako će to biti?“ Ali ja sam već s Jakovom radila na Akademiji. Razumijemo se u jednoj riječi. Svima je bilo pitanje: „Hoće li ona njega slušati?''

Galerija 5 5 5 5 5

In Magazin: Barbara Nola - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Barbara Nola - 5 Foto: In Magazin

Iako je sin Jakov krenuo očevim stopama, njihovi se pristupi ipak malo razlikuju.

''Obojica rade na tome da stvore dobru atmosferu i sklad na setu. Možda Jakov više pazi na detalje, a Lukas je ljude poticao da se sami snađu, ali sigurno postoje neke poveznice. Kod Jakova vidim i neke svoje karakteristike.''

Dok je sin u filmskoj umjetnosti, kći Mara završila je Akademiju likovnih umjetnosti. Živjela je u Švedskoj, a sada je u Berlinu.

''Pa dobro, otišla je studirati i to je bilo teško. Upravo tada, kad je odlazila, Lukas se ponovno jako razbolio i sve je to bilo vrlo teško. Ali sve je to nadvladala. Završila je fakultet i ove se godine preselila sa svojim dečkom u Berlin. Sada pokušava – i već donekle uspijeva – baviti se svojim poslom.''

In Magazin: Barbara Nola - 10 Foto: In Magazin

In Magazin: Barbara Nola - 7 Foto: In Magazin

Barbara se tako, s odlaskom djece, suočila sa sindromom praznog gnijezda.

''Pa je, lani je to bilo… ali evo, ove godine su svi kod mene. Dođe i Mara jer ovdje još nešto radi, pa Jakov i njegova djevojka Martina.''

No, predaha i odmora – gotovo nikad.

Pogledaji ovo Celebrity Kraljica oblina u efektnoj haljini istaknula atribute po kojima je poznata

''Nisam se odmarala već sto godina, ali ovo ljeto jesam. Pa ono – vježbam, kuham, obavljam stvari koje sam zapostavila, malo se zabavljam, tulumarim. Lijepo nam je! Kod mene su svi – kako se sestri renovira zgrada oštećena u potresu, cijela je njezina obitelj kod mene. Pa su tu nećaci, šogor... Imamo veliku zajednicu. Kad kuhamo – kuhamo za sedam ljudi!''

In Magazin: Barbara Nola - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Barbara Nola - 6 Foto: In Magazin

Jedan od emotivnijih projekata u posljednje vrijeme bila je monografija o njezinu pokojnom suprugu, umjetniku Lukasu Noli. Glavni urednik Tin Bačun okupio je brojne suradnike, kolege i obitelj kako bi na 450 stranica ispričali priču o strastvenom umjetniku i čovjeku.

''Sudjelovala sam tako da sam mu dala sve materijale, stalno smo razgovarali, sve sam mu pričala.''

''Lukas bi bio presretan – monografija je mladenačka i živa. Svatko tko ju je vidio kaže, i to mi je tako drago – da je to najbolja monografija koja je kod nas napravljena. Zbog Lukasa, koji je to sve zaslužio, da dobije baš – najbolju.''

Emotivno je bilo i na premijeri predstave Sigurna kuća, u kojoj Barbara ima jednu od glavnih uloga uz Dijanu Vidušin i Enesa Vejzovića.

In Magazin: Barbara Nola - 4 Foto: In Magazin

''Ta tišina u publici zadnjih pola sata… koliko su ljudi ridali, plakali. Kad se upalilo svjetlo, pa ih vidiš, pa te ovacije… i poslije, kad su nam dolazili i pričali kako su emotivno doživjeli predstavu – stvarno, suze mi dođu na oči kad se sjetim tog vala emocija koji su ljudi prema nama pokazali.''

Dok se pripremala za ulogu, često je ispitivala svoju mamu, koja je bila pravnica.

''Moja je mama radila u sustavu koji se ovdje u predstavi donekle kritizira. Cijeli je život jako predano radila i puno sam o tim problemima slušala od djetinjstva. Mislila sam: „Mogu se ja psihološki odvojiti od toga, radimo predstavu“, ali kad si dva mjeseca u tom materijalu – baš te potopi.''

I nakon svega – serija, kazališta, monografije – Barbara Nola i dalje pronalazi snagu u obitelji, umjetnosti i ljudima koji je okružuju.

A u novim epizodama Kumova pratite je već od iduće srijede.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zaručnik bivše supruge Harisa Džinovića nedavno je dobio dijete s mladom Ukrajinkom?

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Celebrity Na zgodnoj Lile i udobni sportski kompletić puca od bujnih oblina

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame

Pogledaji ovo Celebrity Kralju Charlesu je prekipjelo: Andrew službeno izgubio prinčevsku titulu!