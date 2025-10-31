Turski chef objavio video s Lukom Modrićem pa pokupio simpatije porukom na hrvatskom

Nusret Gökçe i Luka Modrić uživali su u druženju, a njihov video s toplom porukom na hrvatskom osvojio je društvene mreže.

Poznati turski chef i internetska senzacija Nusret Gökçe, poznatiji kao Salt Bae, na društvenim mrežama pohvalio se susretom s našim Lukom Modrićem.

Na videu koji je objavio, njih dvojica sjede u udobnim naslonjačima, u elegantnom ambijentu, opušteno razgovaraju i djeluju iznimno prisno – kao da se poznaju godinama. Njihov prijateljski odnos jasno se vidi iz govora tijela, osmijeha i ugodne atmosfere u kojoj su snimljeni.

Salt Bae je ispod objave napisao kratak, ali efektan opis – i to na hrvatskom jeziku:

"Ja i moj brat."

Nusret Gökçe, Luka Modrić Foto: Instagram

Ova jednostavna rečenica izazvala je lavinu pozitivnih komentara i oduševljenje pratitelja.

''Wow'', ''Ma to brate mili'', ''Luka kralj'', ''Legende'', ''Tako se to radi'', ''Naš ponos, naš Luka'', Luka modrić je naš ponos. Veliki čovjek i skroman u svojoj veličini'', dio je komentara s Instagrama.

Nusret Gökçe, Luka Modrić Foto: Instagram

Na društvenim mrežama slavnog chefa i prije nekoliko tjedana osvanuo je zajednički video.

Što se događa sa slavnim chefom? Njegovo poslovno carstvo bilježi ozbiljne gubitke. Više o tome pisali smo OVDJE.



