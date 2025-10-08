Što se događa sa slavnim chefom? Njegovo poslovno carstvo bilježi ozbiljne gubitke

Salt Bea našao se u velikim problemu, njegovi restorani se zatvaraju te gubi milijune.

Turski chef i internetska senzacija Nusret Gökçe, poznatiji kao Salt Bae, suočava se s velikim financijskim izazovima, piše Daily Mail.

Iako su njegovi restorani postali globalni fenomen, a gosti među kojima su i David Beckham i Cristiano Ronaldo redovito posjećuju njegov lokal u londonskom Knightsbridgeu, njegovo poslovno carstvo bilježi ozbiljne gubitke. Taj restoran jedan je od 11 njegovih lokala diljem svijeta, uključujući Miami, New York, Dubai, Istanbul i Milano.

Nusret Gökçe Foto: Profimedia

No, unatoč međunarodnom uspjehu i činjenici da je londonski restoran ostvario prihod veći od 10 milijuna funti, tvrtka je u 2024. godini prijavila gubitak od 5,5 milijuna funti.

Nusret Gökçe Foto: Profimedia

Najveći udarac došao je iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je njegova poslovna ekspanzija neslavno završila – od nekadašnjih sedam američkih restorana, ostala su otvorena samo dva.

Restorani u Dallasu, Las Vegasu, Bostonu, New Yorku i Beverly Hillsu zatvoreni su, a tvrtka je za portal RestaurantDive izjavila da se sada fokusira na "međunarodni rast". Upravo je loš učinak američkog ogranka doveo do značajnog otpisa imovine, što je u konačnici i uzrokovalo milijunski gubitak koji se reflektirao na britansku kompaniju.

Nusret Gökçe Foto: Profimedia

Unatoč velikim gubicima, tvrtka i dalje ima 2,3 milijuna funti u rezervi, iako je ta brojka znatno manja u odnosu na 8,1 milijun iz prethodne godine. Ipak, sam Gökçe, i dalje se procjenjuje na najmanje 44 milijuna funti osobne imovine.

Nusret Gökçe Foto: Profimedia

Iako je među poznatima iznimno popularan, restoran Nusr-Et u Londonu ima skromnu ocjenu 2,9 od 5 na TripAdvisoru, a poznat je i po izrazito visokim cijenama.

Salt Bae postao je globalna zvijezda nakon što je 2017. godine viralni video u kojem senzualno posipa sol na meso sakupio više od 17 milijuna pregleda. Njegov stil posipanja soli u karakterističnoj pozi, "kao kobru", lansirao ga je u orbitu svjetske slave i donio mu nadimak "najseksi mesar na Instagramu".

Slavni chef jednom prilikom razbjesnio javnost računom iz svog restorana, OVDJE pogledajte na što su gosti potrošili gotovo 100 tisuća eura!



