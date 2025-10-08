Što se događa sa slavnim chefom? Njegovo poslovno carstvo bilježi ozbiljne gubitke

Salt Bea našao se u velikim problemu, njegovi restorani se zatvaraju te gubi milijune.
Turski chef i internetska senzacija Nusret Gökçe, poznatiji kao Salt Bae, suočava se s velikim financijskim izazovima, piše Daily Mail.3 vijesti o kojima se priča postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit! Jeste li pogodili? Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Iako su njegovi restorani postali globalni fenomen, a gosti među kojima su i David Beckham i Cristiano Ronaldo redovito posjećuju njegov lokal u londonskom Knightsbridgeu, njegovo poslovno carstvo bilježi ozbiljne gubitke. Taj restoran jedan je od 11 njegovih lokala diljem svijeta, uključujući Miami, New York, Dubai, Istanbul i Milano.
Nusret Gökçe Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova rastura! Veliki novi uspjeh ni sama nije mogla zamisliti
No, unatoč međunarodnom uspjehu i činjenici da je londonski restoran ostvario prihod veći od 10 milijuna funti, tvrtka je u 2024. godini prijavila gubitak od 5,5 milijuna funti.
Nusret Gökçe Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Bešlić iz drugog kuta: Prisjetite se njegovih uloga, pojavio se i u seriji Nove TV
Najveći udarac došao je iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je njegova poslovna ekspanzija neslavno završila – od nekadašnjih sedam američkih restorana, ostala su otvorena samo dva.
Galerija 0 0 0 0 0
Restorani u Dallasu, Las Vegasu, Bostonu, New Yorku i Beverly Hillsu zatvoreni su, a tvrtka je za portal RestaurantDive izjavila da se sada fokusira na "međunarodni rast". Upravo je loš učinak američkog ogranka doveo do značajnog otpisa imovine, što je u konačnici i uzrokovalo milijunski gubitak koji se reflektirao na britansku kompaniju.
Nusret Gökçe Foto: Profimedia
Unatoč velikim gubicima, tvrtka i dalje ima 2,3 milijuna funti u rezervi, iako je ta brojka znatno manja u odnosu na 8,1 milijun iz prethodne godine. Ipak, sam Gökçe, i dalje se procjenjuje na najmanje 44 milijuna funti osobne imovine.
Nusret Gökçe Foto: Profimedia
Iako je među poznatima iznimno popularan, restoran Nusr-Et u Londonu ima skromnu ocjenu 2,9 od 5 na TripAdvisoru, a poznat je i po izrazito visokim cijenama.
Pogledaji ovo Celebrity Bešlić iz drugog kuta: Prisjetite se njegovih uloga, pojavio se i u seriji Nove TV
Salt Bae postao je globalna zvijezda nakon što je 2017. godine viralni video u kojem senzualno posipa sol na meso sakupio više od 17 milijuna pregleda. Njegov stil posipanja soli u karakterističnoj pozi, "kao kobru", lansirao ga je u orbitu svjetske slave i donio mu nadimak "najseksi mesar na Instagramu".
Slavni chef jednom prilikom razbjesnio javnost računom iz svog restorana, OVDJE pogledajte na što su gosti potrošili gotovo 100 tisuća eura!
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Kako izgleda supruga Bobana Rajovića? Udala se za njega sa samo 19 godina
Pogledaji ovo Celebrity Sin pjevačke legende podijelio nepoznat detalj o Bešliću, video sve govori