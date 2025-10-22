Simona Mijoković otkrila zašto se iznenada povukla s društvenih mreža

Simona Mijoković vratila se na društvene mreže i otkrila veliku vijest zbog koje se i povukla s istih.

Simona Mijoković prije nešto više od mjesec dana iznenadila je svoje pratitelje velikom promjenom.

Naime, povukla se s društvenih mreža, a sada se vratila na Facebook i otkrila zašto je to napravila.

"Radosna i zahvalna srca, ovih zadnjih mjesec i pol potrebna je bila tišina, prikazanje i molitve upravo poradi novog svjedočanstva'', napisala je.

To novo svjedočanstvo zapravo je najava njezine nove knjige "Kako sam tražila ljubav". U objavi je najavljeno da se radi o duboko osobnoj ispovijesti o njezinu životnom putu, borbi s tamom, traganju i pronalasku Božje ljubavi.

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

''Kroz iskreno svjedočanstvo o vlastitim padovima i nutarnjim ranama, Simona otkriva da se iza blještavila skrivala duša koja je očajnički tražila ljubav na pogrešnim mjestima. Na potresnim i dirljivim stranicama ove knjige opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti. Našla se, kako sama svjedoči, u najdubljem mraku iz kojeg se činilo da nema povratka'', dio je najave o knjizi.

Njezini pratitelji na drušvenim mrežama brzo su joj objavi zatrpali komentarima.

''Neka bude blagoslov svakome tko je bude čitao'', ''Ponosna na tebe'', ''Predivno'', ''Jedva čekam'', ''Bravo'', ''S radošću iščekujemo'', ''Sretno draga Simona'', dio je komentara s Instagrama.

Simona objasnila zašto skriva svoju djecu: ''I egzorcist me blagoslovio u toj odluci!'' Više o tome pisali smo OVDJE.

