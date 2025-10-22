Simona Mijoković otkrila zašto se iznenada povukla s društvenih mreža

Simona Mijoković vratila se na društvene mreže i otkrila veliku vijest zbog koje se i povukla s istih.
Simona Mijoković prije nešto više od mjesec dana iznenadila je svoje pratitelje velikom promjenom.3 vijesti o kojima se priča glumica hrvatskih korijena Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Naime, povukla se s društvenih mreža, a sada se vratila na Facebook i otkrila zašto je to napravila.
Galerija 25 25 25 25 25
"Radosna i zahvalna srca, ovih zadnjih mjesec i pol potrebna je bila tišina, prikazanje i molitve upravo poradi novog svjedočanstva'', napisala je.
To novo svjedočanstvo zapravo je najava njezine nove knjige "Kako sam tražila ljubav". U objavi je najavljeno da se radi o duboko osobnoj ispovijesti o njezinu životnom putu, borbi s tamom, traganju i pronalasku Božje ljubavi.
Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
''Kroz iskreno svjedočanstvo o vlastitim padovima i nutarnjim ranama, Simona otkriva da se iza blještavila skrivala duša koja je očajnički tražila ljubav na pogrešnim mjestima. Na potresnim i dirljivim stranicama ove knjige opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti. Našla se, kako sama svjedoči, u najdubljem mraku iz kojeg se činilo da nema povratka'', dio je najave o knjizi.
Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Njezini pratitelji na drušvenim mrežama brzo su joj objavi zatrpali komentarima.
Pogledaji ovo Celebrity Razgovarali smo s majkom Snežanom koja je osvojila srca hrvatske publike: ''Nikada nisam težila popularnosti''
''Neka bude blagoslov svakome tko je bude čitao'', ''Ponosna na tebe'', ''Predivno'', ''Jedva čekam'', ''Bravo'', ''S radošću iščekujemo'', ''Sretno draga Simona'', dio je komentara s Instagrama.
Simona Mijoković Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Simona Mijoković Foto: Facebook
Simona Mijoković - 3 Foto: Simona Mijoković/Facebook
Pogledaji ovo Nekad i sad Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo''
Simona objasnila zašto skriva svoju djecu: ''I egzorcist me blagoslovio u toj odluci!'' Više o tome pisali smo OVDJE.
Simona Mijoković - 1 Foto: Facebook
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity U čemu je caka? Novi video kćeri Harisa Džinovića pogledalo je pola milijuna ljudi!
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Prati je 6,8 milijuna ljudi, a unatoč očitoj ljepoti suočila se s predrasudama iz apsurdnog razloga
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda sin Aleksandra Vučića? Unatoč interesu medija, živi daleko od reflektora