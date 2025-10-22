Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo''

Proslavila se u hit-seriji ''Otimačica'', a danas s 51 godinom izgleda potpuno drugačije.

Venezuelska glumica hrvatskog podrijetla Gabriela Spanic proslavila se ulogom u telenoveli "Otimačica" 1998. godine, koja je bila veliki hit i u Hrvatskoj.

U vrijeme najveće slave slovila je i kao jedna od najljepših zvijezda sapunica, no u želji za vječnom mladosti dovela se do neprepoznatljivosti.

Glumica ima 51 godinu, što njezino zaleđeno lice nikako ne odaje, a izgledom na novom videu zaprepastila je obožavatelje. Iako joj brojni obožavatelji tepaju da nije ostarjela ni dan, dio njih smatra i da se glumica previše zaigrala s botoksom.

"Ovo nije Gabi koju poznajemo, na što nalikuješ", "Drago mi je vidjeti da si sretna, ali pretjeruješ s botoksom", "Ljepša bi bila da prirodno stariš", neki su od komentara.

Gabriela je već ranije priznala da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima, a obožavatelji su primijetili da pretjeruje i s filtrima na fotografijama koje dijeli te su je zasuli negativnim komentarima.

Inače, Spanic je 2022. godine u tajnosti posjetila svoju rodbinu u Hrvatskoj. Tijekom posjeta nije se oglašavala na društvenim mrežama, pa je prošla gotovo neopaženo.

"Jako sam sretna što sam tati ispunila davnu želju da posjeti Hrvatsku, a sada ju je vidio i moj sin. Tata je bio jako uzbuđen zbog tog posjeta. Potekle su mu i suze radosnice! Susreli smo se s rođacima i bilo je to zaista predivno iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Bilo je kratko, ali slatko! Jako volim Hrvatsku, zemlju svoga tate, i nadam se da ću opet doći, možda već ovog ljeta", kazala je tada Gabriela za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrila je kako je njezin djed podrijetlom iz Zagreba, a baka s otoka Kraplja, no otac joj je rođen nakon što su emigrirali u Venezuelu.

Spanic je Hrvatsku posjetila i 2000. godine, kada je bila na vrhuncu slave, a tada je dočekana kao prava zvijezda.

