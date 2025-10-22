Ovo još niste vidjeli! Nataša Bekvalac rezala tortu motornom pilom

Nataša Bekvalac priredila nezaboravan performans na promociji svog albuma, tortu je rezala motornom pilom.

Pop diva Nataša Bekvalac još jednom je dokazala da na svojim događanjima uvijek uspije iznenaditi publiku i podići atmosferu do maksimuma.

Na promociji svog novog albuma ''Mama'', koja je održana u spektakularnom ozračju, Bekvalac je priredila pravi show – tortu je, naime, rezala ružičastom igračkom motornom pilom.

Nataša Bekvalac - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nataša Bekvalac - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nataša Bekvalac - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Odjevena u elegantnu bijelu kreaciju koja je podsjećala na modernu vjenčanicu, Nataša je blistala od uha do uha dok je s puno šarma i humora izvela ovaj neobičan, ali duhovit performans. Publika je oduševljeno reagirala, a smijeh i pljesak ispunili su prostor dok je pjevačica rezala raskošnu bijelu tortu ukrašenu biserima.

Nataša Bekvalac - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nataša je nedavno proslavila 45. rođendan, njenu životnu priču pročitajte OVDJE.

Nataša Bekvalac Foto: Instagram

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako izgleda njena starija kćer Hana, pogledajte OVDJE.

