Ovo još niste vidjeli! Nataša Bekvalac rezala tortu motornom pilom

Nataša Bekvalac priredila nezaboravan performans na promociji svog albuma, tortu je rezala motornom pilom.
Pop diva Nataša Bekvalac još jednom je dokazala da na svojim događanjima uvijek uspije iznenaditi publiku i podići atmosferu do maksimuma.3 vijesti o kojima se priča glumica hrvatskih korijena Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Na promociji svog novog albuma ''Mama'', koja je održana u spektakularnom ozračju, Bekvalac je priredila pravi show – tortu je, naime, rezala ružičastom igračkom motornom pilom.
Nataša Bekvalac - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Nataša Bekvalac - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Nataša Bekvalac - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Odjevena u elegantnu bijelu kreaciju koja je podsjećala na modernu vjenčanicu, Nataša je blistala od uha do uha dok je s puno šarma i humora izvela ovaj neobičan, ali duhovit performans. Publika je oduševljeno reagirala, a smijeh i pljesak ispunili su prostor dok je pjevačica rezala raskošnu bijelu tortu ukrašenu biserima.
Nataša Bekvalac - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Nataša Bekvalac - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ovog našeg glumca? Viđen je nakon dugo vremena, provjerite je li se promijenio
Nataša je nedavno proslavila 45. rođendan, njenu životnu priču pročitajte OVDJE.
Nataša Bekvalac Foto: Instagram
Nataša Bekvalac - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Kako izgleda njena starija kćer Hana, pogledajte OVDJE.
Galerija 27 27 27 27 27
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Prati je 6,8 milijuna ljudi, a unatoč očitoj ljepoti suočila se s predrasudama iz apsurdnog razloga
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Tko je srpska influencerica koja se našla u društvu Ronaldove Georgine?
Pogledaji ovo Celebrity Znate li uopće tko je i kako izgleda suprug Anne Hathaway? U braku su već 13 godina
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda šogor Luke Modrića? S njegovom sestrom oženio se prošle godine