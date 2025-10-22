Kako izgleda šogor Luke Modrića? Njegovu sestru oženio je prošle godine

Luka Modrić ima dvije sestre, a mlađa od njih vjenčala se prošle godine u rujnu.
Roditelji Luke Modrića, Stipe i Radojka Modrić, te Lukine sestre, Jasmina i Diora, sinoć su bili na izvedbi predstave ''Luka Modrić: Moja igra'' u HNK Zadar.
Nekoliko fotografija nakon predstave na Instagramu je objavila redateljica predstave i glumica Arija Rizvić, a pogledajte ih OVDJE.
Luka Modrić s roditeljima i sestrama Foto: Instagram/Screenshot
Lukinoj sestri Diori na predstavi je društvo pravio njen suprug za kojeg se udala prošle godine u rujnu. Slavlje se održalo u Zadru, a mladenka je nosila čipkastu vjenčanicu koja je pratila liniju njenog tijela, dok je mladoženja nosio crni smoking.
Luka Modrić s roditeljima i sestrama Foto: Instagram/Screenshot
Diora Modrić sa zaručnikom Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Na njihovu slavlju, osim brojnih prijatelja i obitelji, bio je i njihov četveronožni ljubimac, s kojim su veseli mladenci također pozirali.
Vanja Modrić i Helena Livaković Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Diora je nakon udaje dodala suprugovo prezime Aleksić, a kako on izgleda pogledajte OVDJE.
Diora i Jasmina Modrić Foto: Instagram/Screenshot
Osim Diore, Luka ima i sestru Jasminu, koja se nakon udaje preziva Plecić, a obje su mu velika podrška.
Kako izgledaju Lukini roditelji, pogledajte OVDJE.
