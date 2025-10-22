Kako izgleda šogor Luke Modrića? Njegovu sestru oženio je prošle godine

Luka Modrić ima dvije sestre, a mlađa od njih vjenčala se prošle godine u rujnu.

Roditelji Luke Modrića, Stipe i Radojka Modrić, te Lukine sestre, Jasmina i Diora, sinoć su bili na izvedbi predstave ''Luka Modrić: Moja igra'' u HNK Zadar.

Nekoliko fotografija nakon predstave na Instagramu je objavila redateljica predstave i glumica Arija Rizvić, a pogledajte ih OVDJE.

Luka Modrić s roditeljima i sestrama Foto: Instagram/Screenshot

Lukinoj sestri Diori na predstavi je društvo pravio njen suprug za kojeg se udala prošle godine u rujnu. Slavlje se održalo u Zadru, a mladenka je nosila čipkastu vjenčanicu koja je pratila liniju njenog tijela, dok je mladoženja nosio crni smoking.

Luka Modrić s roditeljima i sestrama Foto: Instagram/Screenshot

Diora Modrić sa zaručnikom Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zanimljiva životna priča komičara kojeg vole milijuni: Iza njega je veza s 22 godine starijom glumicom

Na njihovu slavlju, osim brojnih prijatelja i obitelji, bio je i njihov četveronožni ljubimac, s kojim su veseli mladenci također pozirali.

Vanja Modrić i Helena Livaković Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Diora je nakon udaje dodala suprugovo prezime Aleksić, a kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Diora i Jasmina Modrić Foto: Instagram/Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ljepotica iz serije koja se snima u Hrvatskoj? O teškoj dijagnozi javno priča

Osim Diore, Luka ima i sestru Jasminu, koja se nakon udaje preziva Plecić, a obje su mu velika podrška.

Galerija 18 18 18 18 18

Kako izgledaju Lukini roditelji, pogledajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Tko je srpska influencerica koja se našla u društvu Ronaldove Georgine?

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Prija se vraća na pozornicu! Okriveno kada je njezin prvi nastup nakon poroda

Pogledaji ovo Celebrity Omiljeni crnogorski glumac na meti prevaranata, oglasio se o svemu: ''Ne nasjedajte!''