Crnogorski pjevač na zanimljiv način otkrio spol trećeg djeteta s 11 godina mlađom suprguom!

Dado Polumenta i supruga Ivona očekuju sina, a spol su otkrili presijecanjem torte u krugu obitelji.

Pjevač Dado Polumenta i njegova supruga Ivona, koja je 11 godina mlađa od njega, sretni su što će uskoro postati roditelji troje djece.

Par je na društvenim mrežama podijelio dirljivu vijest o trećem djetetu i otkrio očekivani spol bebe.

Ivona i Dado Polumenta - 1 Foto: Instagram

Dado i Ivona organizirali su slatko obiteljsko otkrivanje spola zajedno s kćerkicama, a trenutak su obilježili presijecanjem torte s plavim filom, što je svima odmah dalo do znanja da ih očekuje dječak.

Ovaj topli i jednostavan trenutak opisali su riječima:

"Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najljepšu vijest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo spol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi."

Ivona i Dado Polumenta - 5 Foto: Instagram

Podsjetimo, Dado i Ivona u braku su već godinama, a već su roditelji dvoje djece. Njihova obiteljska objava potaknula je brojne čestitke i lijepe komentare pratitelja koji se raduju novoj blagdanskoj prinovi. No Dado iz prethodne veze s Ana Marijom Kikoš ima sina Dorijana, pa je njemu ovo ukupno četvrto dijete.

Dado i Ivona Polumenta - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

