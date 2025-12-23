Massimov grob u Zadru na treću godišnjicu smrti prekriven cvijećem i svijećama

Na treću godišnjicu smrti Massima Savića, jednog od najposebnijih glasova domaće glazbene scene, njegov grob u Zadru postao je tiho mjesto sjećanja, poštovanja i trajne ljubavi publike koja ga nije zaboravila.

Na zadarskom groblju, u miru koji prekidaju tek šum vjetra i koraci rijetkih posjetitelja, počiva Massimo Savić – jedan od najvoljenijih i najupečatljivijih glasova hrvatske glazbe.

Na treću godišnjicu njegove smrti, grob je ispunjen cvijećem, svijećama i sitnim znakovima pažnje koji svjedoče da Massimo nije zaboravljen.

Massimo je preminuo 23. prosinca 2022. godine, nakon borbe s teškom bolešću za koju su znali samo rijetki. Vijest o njegovoj smrti, u dobi od 60 godina, duboko je potresla domaću javnost i ostavila velik trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, a potvrdile su je njegova supruga Eni Kordić i kći Mirna Savić.

Bilo je to nedugo nakon što je 22. studenog održao koncert života u Areni Zagreb, gdje je svojim obožavateljima pjevao tri sata, a nitko nije znao koliko je bolestan i da ga liječnici čekaju iza pozornice.

Ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni. Njegov glas, karizma i umjetnička dosljednost učinili su ga posebnim – pjevačem koji je znao biti i snažan i krhak, moderan i bezvremenski. I tri godine nakon odlaska, njegove pjesme i dalje žive, a sjećanje na njega ne blijedi.

