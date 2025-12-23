Dirljiv trenutak na koncertu srpskog miljenika: ''Ona kojoj najviše dugujem''

Saša Kovačević oduševio je beogradsku publiku s dva velika koncerta u Sava centru, a jedan emotivan trenutak posebno je obilježio drugu večer.

Saša Kovačević priredio je dva rasprodana koncerta u beogradskom Sava centru, a jedan poseban trenutak s druge večeri snažno je emotivno odjeknuo među publikom.

Pjevač je, naime, u jednom trenutku sišao s pozornice i uputio se prema gledalištu kako bi zagrlio svoju majku Milenu.

Dok su dvoranom odzvanjali pljesak i ovacije, Kovačević je nježno zagrlio majku i rekao: ''Ona kojoj najviše dugujem''. Emotivni trenutak kasnije je podijelio i na Instagramu, uz kratku poruku: ''Moj život''.

Ovo je ujedno bio njegov prvi nastup u Beogradu nakon 14 godina, a tijekom obje večeri na pozornici su mu se pridružili brojni grčki glazbenici koji su ga pratili u izvedbama.

U publici su se okupila i mnoga poznata imena s regionalne scene, među kojima su bili Aleksandra Prijović, Sergej Ćetković, Jelena Tomašević, Ivan Bosiljčić te Bane Opačić.

Podsjetimo, pjevač je ove jeseni otkrio da se zaručio sa svojom dugogodišnjom partnericom Zoranom Tasovac, s kojom je u vezi još od 2017. godine.

