Tko je zaručnica srpskog pjevača za kojim već godinama luduju i Hrvatice?

Saša Kovačević zaprosio je Zoranu Tasovac u Ateni skupocjenim prstenom, a u planu je velika svadba s 500 uzvanika.

Pjevač Saša Kovačević odlučio je učiniti korak koji su mnogi dugo priželjkivali. Naime, zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Zoranu Tasovac, a sada su se pojavili i prvi detalji planirane svadbene proslave.

Zaručnički prsten, vrijedan gotovo 10.000 eura, mjesec dana je skrivao prije nego što ga je konačno izvadio iz džepa. Par je otputovao u Atenu pod izlikom da Saša ondje radi na novim pjesmama, a Zorana nije ni slutila što je čeka. U intimnom, romantičnom okruženju pjevač je kleknuo i zaprosio je, a Zorana nije skrivala oduševljenje.

"Moje si danas, moje si sutra", napisao je Saša uz objavu na Instagramu.

Planira se velika svadba s čak 500 uzvanika, uključujući obitelj, prijatelje i kolege s estrade. Zorana već ima viziju vjenčanice, a u pripremi su i ostali detalji, poput dekoracije i torte.

Zajedno već godinama dijele dom u luksuznom dijelu grada, gdje su stvorili vlastitu oazu. Zorana iz prijašnjeg braka s Bogdanom Srejovićem ima kćer Iskru, a svi su se pitali kako je djevojčica reagirala na zaruke.

"Iskra se oduševila kada su joj rekli, ona Sašu gleda kao drugog oca, a i on nju voli kao svoje dijete. Naravno da Saša poznaje Zoranina bivšeg supruga, uvijek su bili u dobrim odnosima i iako ne znam hoće li biti pozvan na svadbu, mislim – zašto ne", rekao je izvor blizak paru.

