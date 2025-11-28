Nova pjesma Saše Kovačevića stiže kao uvertira u prosinački spektakl u Sava Centru

Pop zvijezda Saša Kovačević ponovno je oduševio publiku objavom nove pjesme ''Boje leptira''.

Pjesma je premijerno predstavljena i već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom, prepoznatljivim vokalom Saše Kovačevića i modernom produkcijom.

''Boje leptira'' savršeno se uklapa u Sašin stil, donoseći vrhunski pop zvuk. Glazbu za pjesmu potpisuju Rade i Saša Kovačević u suradnji s Marionom Burgadu Cura, dok je tekst djelo Miloša Roganovića.

Dva datuma za beogradsku publiku:

Dok novi singl osvaja top-ljestvice, Saša Kovačević se uvelike priprema za dva velika beogradska koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra. Prvi datum, 16. prosinca, rasprodan je! Zbog ogromnog interesa publike otvoren je i drugi termin – 17. prosinca. Ova dva prosinačka koncerta publici će pružiti priliku da uživa u spektakularnoj produkciji, sjajnoj atmosferi i hitovima koji su obilježili Sašinu karijeru, uključujući i novi singl 'Boje leptira''.